Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-06-06T16:13
https://ria.ru/20200606/1572567526.html
Глава Twitter назвал причину блокировки видео Трампа о протестах
https://cdn25.img.ria.ru/images/realty/40569/63/405696303_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_ca748ace94ba57d6d995b37e36c4cdb5.jpg
РИА Новости

Глава Twitter назвал причину блокировки видео Трампа о протестах

16:13 06.06.2020
1015
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкTwitter
Twitter
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Twitter. Архивное фото
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Глава Twitter Джек Дорси ответил президенту США Дональду Трампу, что блокировка видео его предвыборного штаба о протестах не была незаконной.
Ранее сообщалось, что социальная сеть Twitter заблокировала видео предвыборного штаба Трампа о протестах, сославшись на нарушение авторских прав. На опубликованном видео были показаны портреты погибшего от рук полиции афроамериканца Джорджа Флойда и мирные протесты.
Президент США Дональд Трамп держит первую полосу Нью-Йорк пост в Белом доме
30 мая, 08:00
Twitter научит говорить правду. Почему Трамп поругался с любимой соцсетью
После блокировки видео Трамп написал в Twitter, что социальная сеть заблокировала его, потому что она "рьяно поддерживает радикальных левых демократов", он назвал блокировку незаконной.
"Неправда и не незаконно. Его удалили, потому что мы получили жалобу о нарушении Закона об авторском праве в цифровую эпоху со стороны правообладателя", - ответил Дорси в Twitter.
Издание Hill сообщает, что после Twitter социальные сети Facebook и Instagram также удалили это видео из-за нарушения авторских прав.
Компания Twitter ранее скрыла один из твитов Трампа, сославшись на то, что он может разжигать насилие. Трамп резко отреагировал на это и даже угрожал закрыть Twitter. Трамп также подписал указ, который направлен на то, чтобы редакционные решения соцсетей не имели иммунитета от судебного преследования по искам о клевете.
Президент США Дональд Трамп
29 мая, 08:00
Трамп заставит соцсети заплатить за глупость Twitter
4250004
Обсудить 0
Джордж ФлойдБеспорядки в США из-за убийства афроамериканцаДжек ДорсиДональд ТрампСШАTwitterВ мире
Рекомендуем
Cпециальный представитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Богданов на встрече с делегацией партии Сирии БААС в Москве. 26 ноября 2019
Богданов назвал каирскую инициативу основой для серьезного политпроцесса
Президент РФ Владимир Путин в День русского языка проводит в режиме видеоконференции встречу с деятелями культуры
Путин: учтем все предложения при принятии решений о развитии культуры
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным
Путин назвал пандемию "дисквалификацией" для деятелей искусств
Автомобиль полиции в Париже
В Париже не допустили проведение акции в память о Флойде у посольства США
Протестующие возле Белого дома в Вашингтоне, США
Пушков поспорил с Макфолом из-за беспорядков в США
Логотип социальной сети Twitter
Twitter заблокировал видео Трампа о протестах
Штаб-квартира ОПЕК в Вене
Заседание по судьбе сделки ОПЕК+ началось в формате видеоконференции
Вывеска на здании МИА Россия сегодня
МИА "Россия сегодня" прокомментировало маркировку СМИ в Facebook
Участник акции протеста против полицейского насилия у Белого дома в Вашингтоне
Российский посол ответил на обвинения в поддержке беспорядков в США
Прохожие в защитных масках на улице Токио, Япония
В Японии изобрели маски для бассейна
Председатель Комитета Государственной Думы Российской Федерации по международным делам Леонид Слуцкий
Слуцкий прокомментировал высылку российских дипломатов из Чехии
Главный въезд на базу Бюхель в Германии
СМИ: решение Трампа о выводе военных застало врасплох власти Германии
Солянка
Назван самый вредный суп
Советник президента РФ по вопросам культуры Владимир Толстой на книжном фестивале Красная площадь
Толстой рассказал об итогах встречи с Путиным деятелей культуры
Волга
В Волге заметили нефтяное пятно
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
21:59МИД ответил на предложение Помпео помочь в ситуации с разливом топлива
21:51В Самарской области 77 человек выздоровели от коронавируса
21:48В Миннеаполисе создали петицию за переименование улицы в честь Флойда
21:34Фрегат "Адмирал Касатонов" завершил морскую часть госиспытаний
21:28Кириенко отметил важность правильного выхода из режима ограничений
21:20В Пермском крае нашли пропавшего три дня назад мальчика
21:15В Воркуте увеличат коечный фонд из-за сложной эпидобстановки
21:11Пушков поспорил с Макфолом из-за беспорядков в США
21:11В Армении выявили первый случай коронавируса среди заключенных
21:09RT выпустил фильм о ситуации с коронавирусом в Дагестане
21:00За сутки от коронавируса выздоровели 120 российских военных
20:49В Пензенской области 52 человека выздоровели от коронавируса
20:47Посол прокомментировал выход США из Договора по открытому небу
20:42Россиянам предрекли "капризное" лето
20:38В Ингушетии восемь человек пострадали в ДТП с двумя автобусами
20:33В Берлине во время акции протеста пострадали полицейские и журналист
20:32США предложили помощь России в ликвидации разлива топлива в Норильске
20:28В Петербурге арестовали мужчину, ранившего студента на Невском проспекте
20:16Российский посол в США уверен в реализации "Северного потока — 2"
20:14Богданов назвал каирскую инициативу основой для серьезного политпроцесса
Лента новостейМолния