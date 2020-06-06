Глава Twitter назвал причину блокировки видео Трампа о протестах

Ранее сообщалось, что социальная сеть Twitter заблокировала видео предвыборного штаба Трампа о протестах, сославшись на нарушение авторских прав. На опубликованном видео были показаны портреты погибшего от рук полиции афроамериканца Джорджа Флойда и мирные протесты.

После блокировки видео Трамп написал в Twitter, что социальная сеть заблокировала его, потому что она "рьяно поддерживает радикальных левых демократов", он назвал блокировку незаконной.

Компания Twitter ранее скрыла один из твитов Трампа, сославшись на то, что он может разжигать насилие. Трамп резко отреагировал на это и даже угрожал закрыть Twitter. Трамп также подписал указ, который направлен на то, чтобы редакционные решения соцсетей не имели иммунитета от судебного преследования по искам о клевете.