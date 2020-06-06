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2020-06-06T16:10
https://ria.ru/20200606/1572567408.html
В Париже не допустили проведение акции в память о Флойде у посольства США
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РИА Новости

В Париже не допустили проведение акции в память о Флойде у посольства США

16:10 06.06.2020
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© РИА Новости / Доминик Бутен / Перейти в фотобанкАвтомобиль полиции в Париже
Автомобиль полиции в Париже
© РИА Новости / Доминик Бутен
Перейти в фотобанк
Автомобиль полиции в Париже. Архивное фото
ПАРИЖ, 6 июн - РИА Новости, Виктория Иванова. Парижская полиция не допустила проведения акции против расизма и с требованием правосудия по делу о гибели в США афроамериканца Джорджа Флойда у американского посольства в Париже, передаёт корреспондент РИА Новости.
В преддверии акции полиция и жандармы оцепили весь район, где, помимо посольства США, находятся другие дипломатические представительства, а также МВД Франции и резиденция президента страны - Елисейский дворец. Пройти через полицейские кордоны могли только местные жители или журналисты.
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Столкнувшись с невозможностью попасть к посольству, участники акции, которых было не более 20 человек, собрались на Елисейских полях. Там группа была оцеплена жандармами, численность которых значительно превосходит число участников. Стражи порядка не дают желающим из числа прохожих присоединиться к акции, призывая людей разойтись.
Тем не менее, поступает информация о новых местах, где акция все же может состояться - одним из них называют площадь Конкорд, которая находится неподалёку от Елисейского дворца.
Также сохраняется призыв к проведению ещё одной манифестации в память о Флойде на Марсовом поле у Эйфелевой башни. Ранее власти города объявили о запрете этой акции, руководствуясь санитарными соображениями - французская столица по-прежнему находится в "оранжевой" зоне распространения коронавируса, а также из-за угрозы новых беспорядков.
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо
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Трюдо преклонил колено в память о Флойде во время акции против расизма
В Париже уже прошло несколько акций против расизма и полицейского насилия, в частности, 2 июня на улицы города вышло около 20 тысяч человек. Манифестации сопровождались беспорядками и столкновениями с полицией.
По городам США прокатилась волна протестов и беспорядков после гибели в Миннеаполисе в результате задержания полицией афроамериканца Джорджа Флойда. В интернете появились видео, на которых полицейские надели на Флойда наручники, повалили и навалились на него втроем, причем один из них наступил ему коленом на шею. Флойд на видео несколько раз говорит, что не может дышать, потом затихает. Он умер в реанимации. После начала беспорядков уволили четырех полицейских, одного из них обвинили в убийстве, а остальных в пособничестве.
Акции солидарности с демонстрантами в США также проходят в ряде европейских стран.
Канье Уэст
Вчера, 09:07
Канье Уэст пожертвовал деньги семье Флойда
1161014
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Беспорядки в США из-за убийства афроамериканцаМинистерство внутренних дел ФранцииМиннеаполисСШАПарижВ мире
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