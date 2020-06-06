Суд в Киеве арестовал семерых полицейских после скандала с наркотиками

КИЕВ, 6 июн – РИА Новости. Голосеевский районный суд Киева отправил под арест без возможности внесения залога семерых полицейских Павлоградского отделения Днепропетровской области Украины, подозреваемых в сотрудничестве с наркоторговцами и другими преступниками, сообщила в субботу пресс-служба Государственного бюро расследований (ГБР).
Ранее пресс-служба Госбюро расследований Украины заявила о задержании семерых правоохранителей Павлоградского отдела полиции в Днепропетровской области, которые для повышения показателей в работе заставляли людей совершать преступления. За совершение преступлений полицейские давали пострадавшим деньги и наркотики, а затем привлекали их к уголовной ответственности. Позже МВД решило расформировать данное отделение и провести отработку по всему региону.
"Голосеевский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога семи участникам банды полицейских, в состав которой входили начальник, заместитель начальника отдела полиции, начальник одного из секторов и четыре оперативника Павлоградского отдела полиции в Днепропетровской области", - говорится в сообщении на сайте ГБР.
Правоохранителей подозревают в создании преступной организации, превышении служебных полномочий, совершении краж, незаконном обращении с оружием, а также в производстве, изготовлении и сбыте наркотиков.
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