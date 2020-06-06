Суд в Киеве арестовал семерых полицейских после скандала с наркотиками

Ранее пресс-служба Госбюро расследований Украины заявила о задержании семерых правоохранителей Павлоградского отдела полиции в Днепропетровской области, которые для повышения показателей в работе заставляли людей совершать преступления. За совершение преступлений полицейские давали пострадавшим деньги и наркотики, а затем привлекали их к уголовной ответственности. Позже МВД решило расформировать данное отделение и провести отработку по всему региону.