Минздрав оценил эпидобстановку в Дагестане

МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Дагестан пока далек от возвращения в спокойный формат жизни, обстановка с COVID-19 пока не позволяет говорить, что все успокоилось, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
"Дагестан пока далек от возвращения в нормальный, спокойный формат жизни, социальной активности. Все-таки там обстановка пока не позволяет полностью сказать, что все успокоилось",- сказал Мурашко в интервью Наиле Аскер-Заде в эфире канала "Россия 24".
Он отметил, что ситуация в республике все же поменялась в лучшую сторону - были развернуты госпитали, началось строительство трех медицинских корпусов для пациентов с инфекционными заболеваниями.
"Еще очень важный элемент нужно упомянуть, что само население поменяло отношение. Все-таки услышали про карантинные мероприятия", - подчеркнул Мурашко.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф