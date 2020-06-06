Минздрав оценил эпидобстановку в Дагестане

Врач из Дагестана рассказал о борьбе за пациентов с коронавирусом

Врач из Дагестана рассказал о борьбе за пациентов с коронавирусом

Он отметил, что ситуация в республике все же поменялась в лучшую сторону - были развернуты госпитали, началось строительство трех медицинских корпусов для пациентов с инфекционными заболеваниями.