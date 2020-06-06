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2020-06-06T16:49
https://ria.ru/20200606/1572566002.html
Бэнкси опубликовал картину о протестах в США
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РИА Новости

Бэнкси опубликовал картину о протестах в США

15:30 06.06.2020 (обновлено: 16:49 06.06.2020)
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© Sputnik / Артур ГабдрахмановУчастники акции протеста против полицейского насилия у Белого дома в Вашингтоне
Участники акции протеста против полицейского насилия у Белого дома в Вашингтоне
© Sputnik / Артур Габдрахманов
МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Художник Бэнкси опубликовал в инстаграме новую работу, посвященную протестам в США из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда после задержания полицией.
На картине изображен траурный портрет с черной фигурой. Над ней находится американский флаг, нижний угол которого загорелся от пламени свечи, стоящей рядом.
В подписи к посту Бэнкси признался, что сначала считал нужным молчать и слушать, что говорят об этой проблеме афроамериканцы. Однако потом художник решил, что это "не их проблема, а его".
"Цветные люди терпят неудачи из-за системы. Белой системы", — написал художник.
Он сравнил это с ситуацией, когда неисправная труба топит квартиры людей, живущих на нижних этажах.
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"Эта неправильная система делает их жизнь страданием, но чинить (трубы. — Прим. ред.) — это не их задача. Никто не пустит их в квартиры сверху", — отметил он.
Бэнкси добавил, что это "проблемы белых людей", в противном случае кому-то придется "подняться наверх и выбить дверь".
В США начались массовые протесты после гибели Флойда. На опубликованных кадрах его задержания видно, что один из правоохранителей наваливается коленом на его шею. После этого Флойд несколько раз сказал, что ему трудно дышать, а затем потерял сознание.
Задержавших мужчину полицейских уволили, одного из них обвинили в убийстве, троих — в пособничестве убийству.
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