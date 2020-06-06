Заседание по судьбе сделки ОПЕК+ началось в формате видеоконференции

Министры энергетики стран ОПЕК и ОПЕК+ в субботу проведут заседания, где будут обсуждаться первые результаты сделки, ее выполнение странами и дальнейшая судьба соглашения по сокращению добычи нефти.

Новое соглашение заработало с начала мая, оно было принято на фоне кризиса из-за пандемии коронавируса, снижения цен на нефть и падения спроса с более чем 100 миллионов баррелей в сутки до 70-80 миллионов баррелей в сутки.