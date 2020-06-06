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2020-06-06T15:57
https://ria.ru/20200606/1572565845.html
Заседание по судьбе сделки ОПЕК+ началось в формате видеоконференции
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РИА Новости

Заседание по судьбе сделки ОПЕК+ началось в формате видеоконференции

15:57 06.06.2020
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкШтаб-квартира ОПЕК в Вене
Штаб-квартира ОПЕК в Вене
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Штаб-квартира ОПЕК в Вене. Архивное фото
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Заседание стран ОПЕК по дальнейшей судьбе сделки ОПЕК+ началось в формате видеоконференции, трансляция ведется на сайте организации.
Министры энергетики стран ОПЕК и ОПЕК+ в субботу проведут заседания, где будут обсуждаться первые результаты сделки, ее выполнение странами и дальнейшая судьба соглашения по сокращению добычи нефти.
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Новое соглашение заработало с начала мая, оно было принято на фоне кризиса из-за пандемии коронавируса, снижения цен на нефть и падения спроса с более чем 100 миллионов баррелей в сутки до 70-80 миллионов баррелей в сутки.
По условиям сделки, альянс ОПЕК+ снижает добычу на 9,7 миллиона баррелей в сутки в мае-июне, 7,7 миллиона во втором полугодии и 5,8 миллиона далее до конца апреля 2022 года. Базой отсчета для сокращения взят октябрь 2018 года, но для РФ и Саудовской Аравии взяты 11 миллионов баррелей в сутки, от которых по аналогии со всеми идет снижение на 23%, 18% и 14% соответственно.
Альянс ранее отмечал, что, исходя из ситуации на рынке, условия соглашения могут быть изменены. Так, сейчас страны обсуждают возможность продлить текущий объем сокращения добычи в 9,7 миллиона баррелей в сутки еще на какой-то срок после июня. Однако ключевой момент в принятии такого решения - полное соблюдение всеми участниками своих обязательств, в том числе традиционными нарушителями: Ираком, Нигерией и Казахстаном.
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