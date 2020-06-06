Кандидат в президенты Белоруссии Бабарико собрал подписи для выдвижения

МИНСК, 6 июн - РИА Новости. Второй претендент в президенты Белоруссии, экс-глава Белгазпромбанка Виктор Бабарико, преодолел планку в 100 тысяч подписей избирателей, которые необходимы для выдвижения кандидатом на выборах, сообщило в субботу агентство Sputnik Беларусь.
Выборы главы государства пройдут в республике 9 августа, для выдвижения своих кандидатов инициативным группам нужно собрать минимум 100 тысяч подписей граждан. Этот этап продлится по 19 июня включительно. В пятницу Михаил Орда, руководитель инициативной группы в поддержку выдвижения на шестой срок действующего белорусского лидера Александра Лукашенко, заявил, что за него подписались около миллиона избирателей.
"Претендент на президентский пост Виктор Бабарико уже собрал необходимые для выдвижения в кандидаты 100 тысяч подписей, об этом он сам сообщил на встрече в Бресте", - сообщает агентство.
Как отмечается, остальные претенденты на президентский пост пока не объявляли о достижении необходимого минимума по подписям. Всего в нынешней политической кампании в республике выдвигаются кандидатами 14 человек.
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