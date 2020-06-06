В Петербурге обсудят выход из ограничений учреждений культуры

"Работаем над рекомендациями по возобновлению работы музеев и заповедников, проект у нас готов. В понедельник мы собираем первое такое рабочее совещание на площадке нашего управления в Санкт-Петербурге. Мы приглашаем туда коллег, которые готовы посмотреть вместе с нами и прокомментировать подготовленный проект, с тем чтобы не допустить ошибок и каких-то недочетов при его утверждении и запуске. После этого он будет утвержден", - сказала Попова на встрече президента России Владимира Путина с деятелями культуры.