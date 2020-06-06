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Культура
2020-06-06T15:25
https://ria.ru/20200606/1572565754.html
В Петербурге обсудят выход из ограничений учреждений культуры
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РИА Новости

В Петербурге обсудят выход из ограничений учреждений культуры

15:25 06.06.2020
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© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкГлава Роспотребнадзора Анна Попова
Глава Роспотребнадзора Анна Попова
© РИА Новости / Александр Астафьев
Перейти в фотобанк
Глава Роспотребнадзора Анна Попова. Архивное фото
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Совещание по проекту выхода из режима ограничений учреждений культуры пройдет в Санкт-Петербурге в понедельник, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"Работаем над рекомендациями по возобновлению работы музеев и заповедников, проект у нас готов. В понедельник мы собираем первое такое рабочее совещание на площадке нашего управления в Санкт-Петербурге. Мы приглашаем туда коллег, которые готовы посмотреть вместе с нами и прокомментировать подготовленный проект, с тем чтобы не допустить ошибок и каких-то недочетов при его утверждении и запуске. После этого он будет утвержден", - сказала Попова на встрече президента России Владимира Путина с деятелями культуры.
Она пригласила представителей Петергофа и других заповедников и музеев принять участие.
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КультураАнна ПоповаФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)ПетергофСанкт-ПетербургОбщество
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