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2020-06-06T14:53
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Газпромбанк не будет вводить комиссию за переводы клиентам других банков
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РИА Новости

Газпромбанк не будет вводить комиссию за переводы клиентам других банков

14:53 06.06.2020
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© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкСтенд АО "Газпромбанк" на площадке Восточного экономического форума
Стенд АО Газпромбанк на площадке Восточного экономического форума
© РИА Новости / Александр Вильф
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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Газпромбанк не планирует вводить комиссию за переводы на счета сторонних банков на сумму от 30 тысяч рублей в месяц, сообщение о введении такой комиссии было размещено на сайте банка ошибочно и позже было удалено, сообщили РИА Новости в пресс-службе банка.
Накануне на сайте кредитной организации появилось сообщение, что банк с 20 июня вводит комиссии в размере 1,5% за переводы клиентам других банков на сумму свыше 30 тысяч рублей в месяц при отправлении их через мобильный или интернет-банк.
Сотрудница банка
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"Новость о введении комиссии за переводы свыше 30 тысяч рублей в месяц в мобильном банке была размещена ошибочно и позже была снята. Вместо этого на сайте появилась информация об отмене комиссий для ряда категорий на переводы денежных средств по реквизитам счетов, открытых в сторонних банках, с использованием мобильного банка или интернет-банка", - сказали в пресс-службе.
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РоссияГазпромбанкЭкономика
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