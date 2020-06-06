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Распространение нового коронавируса
2020-06-06T14:49
https://ria.ru/20200606/1572564795.html
Глава Якутии рассказал о новом очаге COVID-19
https://cdn23.img.ria.ru/images/156216/34/1562163466_0:38:3170:1821_1036x0_80_0_0_9e352accd542fd12e56a947eb8c6b488.jpg
РИА Новости

Глава Якутии рассказал о новом очаге COVID-19

14:49 06.06.2020
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© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкГлава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев
Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев. Архивное фото
ЯКУТСК, 6 июн – РИА Новости. Новый очаг коронавируса возник в Мирнинском районе Якутии после празднования Ураза-байрам, сообщил глава республики Айсен Николаев на ежедневном брифинге оперативного штаба.
Как отметил Николаев, с начала эпидемии в Якутии официально зарегистрировано 2453 случая коронавируса. За прошедшие сутки лаборатории выявили 73 инфицированных, из них 60 - в Якутске, по 4 - в Намском и Мирнинском районах, 3 – в Мегино-Кангаласском районе, по 1 – в Оймяконском и Хангаласском районах.
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Николаев пояснил, что в статистику Якутска входят данные поселка Жатай. В последние дни число инфицированных COVID-19 в поселке достигло 16.
"В последние дни вызывает опасения Мирнинский район… Несанкционированное празднование мусульманского Ураза-байрам, после которого среди выходцев из стран ближнего зарубежья отмечается большое количество заболевших. Сегодня прибавилось еще 4 человека из числа этой диаспоры в Мирнинском районе. Также в районе, к сожалению, есть заболевшая в дежурном детском саду, которая там работает. И сейчас будут проводиться меры по забору анализов и у детей, и у работников детского сада", - рассказал Николаев.
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Руководитель республики поделился, что по итогам двух последних недель, в течение которых в Якутии была проведена большая работа по ограничительным мерам, удалось сбить темпы прироста больных с 9% до 4%, за последнюю неделю – с 7% до 4%. "Это показывает, что те меры, которые были приняты у нас в республике, по дальнейшему соблюдению ограничительных мер, в особенности по городу Якутску, где вот уже вторую неделю у нас идет обработка, дают хороший результат", - заключил Николаев.
По поручению главы региона выходные в Якутске объявлены днями санитарной обработки. С 6 по 7 июня в городе приостанавливается работа общественного транспорта для дезинфекции подвижного состава. В воскресенье на всех предприятиях и организациях будет организована дезинфекция. С 00.00 6 июня по 08.00 8 июня в связи с дезинфекцией не работают торговые объекты – магазины непродовольственных товаров, оптовые базы. Магазины продовольственных товаров закрываются с 16.00 6 июня до 08.00 8 июня. Будет закрыт и центральный парк культуры и отдыха с 6 по 7 июня включительно.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Республика Саха (Якутия)Новости - Религия и мировоззрениеАйсен НиколаевЗдоровье - ОбществоЯкутск
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