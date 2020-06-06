В Петербурге число заболевших COVID-19 превысило 18 тысяч

"Всего с начала пандемии в Санкт-Петербурге 18 169 случаев заражения COVID-19. Умерло 346 человек. Выздоровело 7462 человека", - говорится в сообщении.

За последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 22 479 человек. Под медицинским наблюдением находятся 4437 человек, из них 230 - в обсерваторе, 910 - на самоизоляции, 3297 - контактные.