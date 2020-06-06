В Петербурге число заболевших COVID-19 превысило 18 тысяч

С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Число выявленных заразившихся новой коронавирусной инфекцией в Санкт-Петербурге с начала пандемии превысило 18 тысяч, выздоровели - более 7,4 тысячи, сообщает городской оперативный штаб.
Ранее сообщалось, что за последние сутки в Петербурге выявили 347 новых случаев заражения коронавирусом.
"Всего с начала пандемии в Санкт-Петербурге 18 169 случаев заражения COVID-19. Умерло 346 человек. Выздоровело 7462 человека", - говорится в сообщении.
За последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 22 479 человек. Под медицинским наблюдением находятся 4437 человек, из них 230 - в обсерваторе, 910 - на самоизоляции, 3297 - контактные.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.