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Распространение нового коронавируса
2020-06-06T14:30
https://ria.ru/20200606/1572564051.html
В Петербурге число заболевших COVID-19 превысило 18 тысяч
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/1a/1572030116_0:64:3071:1791_1036x0_80_0_0_f6a381dded193da2fc19a1881383d0df.jpg
РИА Новости

В Петербурге число заболевших COVID-19 превысило 18 тысяч

14:30 06.06.2020
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© РИА Новости / Александр ГальперинМедицинские работники в госпитале COVID-19 в больнице No 122 им. Л. Г. Соколова в Санкт-Петербурге
Медицинские работники в госпитале COVID-19 в больнице No 122 им. Л. Г. Соколова в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Александр Гальперин
Медицинские работники в госпитале COVID-19 в больнице No 122 им. Л. Г. Соколова в Санкт-Петербурге
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Число выявленных заразившихся новой коронавирусной инфекцией в Санкт-Петербурге с начала пандемии превысило 18 тысяч, выздоровели - более 7,4 тысячи, сообщает городской оперативный штаб.
Ранее сообщалось, что за последние сутки в Петербурге выявили 347 новых случаев заражения коронавирусом.
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"Всего с начала пандемии в Санкт-Петербурге 18 169 случаев заражения COVID-19. Умерло 346 человек. Выздоровело 7462 человека", - говорится в сообщении.
За последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 22 479 человек. Под медицинским наблюдением находятся 4437 человек, из них 230 - в обсерваторе, 910 - на самоизоляции, 3297 - контактные.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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