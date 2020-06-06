Петербургский планетарий получил предупреждение из-за шутки о храме науки

"В связи с публикацией в СМИ сведений об открытии с 5 июня планетария управлением в адрес ООО "Планетарий 1" выдано предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований санитарно-эпидемиологического законодательства в условиях действия ограничительных мер, направленных на предотвращение распространения COVID-19", - говорится в сообщении пресс-службы управления Роспотребнадзора по Петербургу.

Ученый сравнил выход на плато по коронавирусу в России и других странах

Ученый сравнил выход на плато по коронавирусу в России и других странах

Накануне в своей группе "ВКонтакте" планетарий решил спросить у пользователей, считают ли они его храмом науки, а, следовательно, можно ли ему открыться уже с 5 июня. Большинство опрошенных проголосовали "за", но в комментариях высказывалось недовольство шутливым заявлением планетария.