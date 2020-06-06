Петербургский планетарий получил предупреждение из-за шутки о храме науки

С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Частный планетарий в Петербурге получил предостережение Роспотребнадзора после того, как в шутливой форме заявил, что считает себя храмом науки и готов открыться 5 июня вместе с религиозными храмами, для которых с этого дня было снято ограничение из-за COVID-19.
"В связи с публикацией в СМИ сведений об открытии с 5 июня планетария управлением в адрес ООО "Планетарий 1" выдано предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований санитарно-эпидемиологического законодательства в условиях действия ограничительных мер, направленных на предотвращение распространения COVID-19", - говорится в сообщении пресс-службы управления Роспотребнадзора по Петербургу.
Накануне в своей группе "ВКонтакте" планетарий решил спросить у пользователей, считают ли они его храмом науки, а, следовательно, можно ли ему открыться уже с 5 июня. Большинство опрошенных проголосовали "за", но в комментариях высказывалось недовольство шутливым заявлением планетария.
Ранее со ссылкой на пресс-службу губернатора города сообщалось, что богослужения в храмах Санкт-Петербурга возобновятся с 5 июня при соблюдении санитарных требований, прихожане должны использовать маски и перчатки, соблюдать дистанцию не менее 1,5 метра.
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