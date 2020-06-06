Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-06-06T14:11
https://ria.ru/20200606/1572562985.html
Петербургский планетарий получил предупреждение из-за шутки о храме науки
https://cdn21.img.ria.ru/images/153379/89/1533798979_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_26f388f2d0ed3866abffccb9d722e832.jpg
РИА Новости

Петербургский планетарий получил предупреждение из-за шутки о храме науки

14:11 06.06.2020
359
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанк"Планетарий №1" в Санкт-Петербурге
Планетарий №1 в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Частный планетарий в Петербурге получил предостережение Роспотребнадзора после того, как в шутливой форме заявил, что считает себя храмом науки и готов открыться 5 июня вместе с религиозными храмами, для которых с этого дня было снято ограничение из-за COVID-19.
"В связи с публикацией в СМИ сведений об открытии с 5 июня планетария управлением в адрес ООО "Планетарий 1" выдано предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований санитарно-эпидемиологического законодательства в условиях действия ограничительных мер, направленных на предотвращение распространения COVID-19", - говорится в сообщении пресс-службы управления Роспотребнадзора по Петербургу.
Врачи
01:02Распространение нового коронавируса
Ученый сравнил выход на плато по коронавирусу в России и других странах
Накануне в своей группе "ВКонтакте" планетарий решил спросить у пользователей, считают ли они его храмом науки, а, следовательно, можно ли ему открыться уже с 5 июня. Большинство опрошенных проголосовали "за", но в комментариях высказывалось недовольство шутливым заявлением планетария.
Ранее со ссылкой на пресс-службу губернатора города сообщалось, что богослужения в храмах Санкт-Петербурга возобновятся с 5 июня при соблюдении санитарных требований, прихожане должны использовать маски и перчатки, соблюдать дистанцию не менее 1,5 метра.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Этапы снятия ограничений в российских регионах
18 мая, 15:44Распространение нового коронавируса
Этапы снятия ограничений в российских регионах
2170005
Обсудить 1
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Санкт-ПетербургОбщество
Рекомендуем
Солянка
Назван самый вредный суп
Машина скорой помощи
В Петербурге разъяснили нормативы прибытия скорой для госпитализации
Последствия ДТП в Приморском районе Петербурга с участием автомобиля Peugeot 206
В Петербурге опрокинулся автомобиль с иностранными студентами
Главный въезд на базу Бюхель в Германии
СМИ: решение Трампа о выводе военных застало врасплох власти Германии
Студенты на уроке русского языка для иностранцев
Филологи рассказали о сложностях при обучении иностранцев русскому языку
Поисковая строка Яндекс
"Яндекс" рассказал, какие новые слова появились в русском языке
Атомный крейсер Пётр Великий
Экс-командующий оценил указ Путина о Северном флоте
Путин: Величие России в ее многообразии
Путин рассказал, в чем заключаются величие и сила России
Смог над площадью Виджай Чоук в Нью-Дели, Индия
СМИ предупредили об угрозе сильного землетрясения в Индии
Депутат, член комитета Государственной Думы РФ по охране здоровья Борис Менделевич
В ГД раскритиковали новый проект правил медосвидетельствования водителей
Стакан
Ученый развеял миф о профилактике малярии с помощью джина с тоником
Врачи в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
Врачи оценили новый российский препарат от коронавируса
Вертолет МИ-38-2
Экстренно севший в Подмосковье Ми-38 вернулся в испытательный комплекс
Участники митинга в Париже против расизма и жестокости полиции после смерти Джорджа Флойда
В Париже проходит акция против расизма
Президент России Владимир Путин
Путин поручил создать Национальную базу генетической информации
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
21:51В Самарской области 77 человек выздоровели от коронавируса
21:48В Миннеаполисе создали петицию за переименование улицы в честь Флойда
21:34Фрегат "Адмирал Касатонов" завершил морскую часть госиспытаний
21:28Кириенко отметил важность правильного выхода из режима ограничений
21:20В Пермском крае нашли пропавшего три дня назад мальчика
21:15В Воркуте увеличат коечный фонд из-за сложной эпидобстановки
21:11Пушков поспорил с Макфолом из-за беспорядков в США
21:11В Армении выявили первый случай коронавируса среди заключенных
21:09RT выпустил фильм о ситуации с коронавирусом в Дагестане
21:00За сутки от коронавируса выздоровели 120 российских военных
20:49В Пензенской области 52 человека выздоровели от коронавируса
20:47Посол прокомментировал выход США из Договора по открытому небу
20:42Россиянам предрекли "капризное" лето
20:38В Ингушетии восемь человек пострадали в ДТП с двумя автобусами
20:33В Берлине во время акции протеста пострадали полицейские и журналист
20:32США предложили помощь России в ликвидации разлива топлива в Норильске
20:28В Петербурге арестовали мужчину, ранившего студента на Невском проспекте
20:16Российский посол в США уверен в реализации "Северного потока — 2"
20:14Богданов назвал каирскую инициативу основой для серьезного политпроцесса
20:05СМИ предупредили об угрозе сильного землетрясения в Индии
Лента новостейМолния