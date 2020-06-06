Талибы заявили об освобождении 38 афганских пленных

"Сегодня (в пятницу – ред.) в общей сложности 38 солдат и полицейских администрации Кабула были освобождены из тюрем Исламского эмирата Афганистан (самоназвание "Талибана" – ред.) в провинциях Фарах и Нимроз", - написал Шахин в Twitter.