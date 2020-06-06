Талибы заявили об освобождении 38 афганских пленных

МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Официальный представитель политофиса радикального движения "Талибан" в Катаре Сухейль Шахин сообщил об освобождении 38 афганских пленных.
"Сегодня (в пятницу – ред.) в общей сложности 38 солдат и полицейских администрации Кабула были освобождены из тюрем Исламского эмирата Афганистан (самоназвание "Талибана" – ред.) в провинциях Фарах и Нимроз", - написал Шахин в Twitter.
Он добавил, что бывшие пленники были отправлены домой, после того как им предоставили одежду и пять тысяч афгани (около 65 долларов США).
Ранее на торжественной церемонии в Катаре США и "Талибан" подписали первое за более чем 18 лет войны соглашение о мире, которое предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога в марте после сделки по обмену пленными.