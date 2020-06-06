Россия экстрадировала в Казахстан четверых обвиняемых в преступлениях

"В Республику Казахстан экстрадированы для привлечения к ответственности четверо обвиняемых в совершении уголовных преступлений", - говорится в сообщении.

Четвертый экстрадированный - Рамаз Резяпкин, задержанный в ноябре 2019 года в Московской области. По версии следствия, в сентябре 2016 года в Костанае он с бандой проник в помещение магазина "ТехноСтрой", откуда похитил 65,9 миллиона тенге.