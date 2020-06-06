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2020-06-06T13:33
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Россия экстрадировала в Казахстан четверых обвиняемых в преступлениях
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РИА Новости

Россия экстрадировала в Казахстан четверых обвиняемых в преступлениях

13:33 06.06.2020
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗдание Генеральной прокуратуры России на улице Петровка в Москве
Здание Генеральной прокуратуры России на улице Петровка в Москве
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Здание Генеральной прокуратуры России на улице Петровка в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 6 июн – РИА Новости. Россия по запросу Казахстана экстрадировала в соседнее государство четверых обвиняемых по уголовным преступлениям, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ.
"В Республику Казахстан экстрадированы для привлечения к ответственности четверо обвиняемых в совершении уголовных преступлений", - говорится в сообщении.
В частности, по информации ведомства, экстрадирован Мырзавай Шалбаев, задержанный в ноябре 2019 года в Челябинской области. В Казахстане он обвиняется в хищении 205 тысяч евро, когда работал в местном банке.
Также экстрадирован Александр Стрелков, задержанный в ноябре 2019 года в Московской области. Он обвиняется в том, что в марте 2018 года в городе Шымкенте совершил изнасилование и убийство с особой жестокостью местной жительницы.
Кроме того, экстрадирован Юрий Лян, который задержан в ноябре 2019 года в Новосибирской области. Он обвиняется в том, что с ноября 2016 года по июнь 2017 года мошенническим способом похитил и продал три иномарки, полученные в аренду с последующим выкупом.
Четвертый экстрадированный - Рамаз Резяпкин, задержанный в ноябре 2019 года в Московской области. По версии следствия, в сентябре 2016 года в Костанае он с бандой проник в помещение магазина "ТехноСтрой", откуда похитил 65,9 миллиона тенге.
"Несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку, сложившуюся в результате распространения коронавирусной инфекции, эффективное взаимодействие по указанному вопросу Генеральной прокуратуры РФ с Генеральной прокуратурой Республики Казахстан продолжается с соблюдением всех необходимых мер безопасности", - отмечается в сообщении.
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РоссияГенеральная прокуратура РФКазахстанПроисшествия
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