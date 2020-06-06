В Петербурге разъяснили нормативы прибытия скорой для госпитализации

"С начала пандемии COVID-19 заболели до 20% сотрудников скорой помощи в Санкт-Петербурге. Тяжелее всего пришлось районным бригадам отделений скорой медицинской помощи в районах - именно на них легла основная нагрузка по обслуживанию квартирных вызовов. Тем не менее, большинство вызовов выполняются в нормативные сроки. Это 20 минут для оказания помощи в экстренной форме (при угрозе жизни) и 2 часа - в неотложной форме", - говорится в сообщении на официальной странице комздрава в соцсети "ВКонтакте".