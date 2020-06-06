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2020-06-06T13:33
https://ria.ru/20200606/1572561817.html
В Петербурге разъяснили нормативы прибытия скорой для госпитализации
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РИА Новости

В Петербурге разъяснили нормативы прибытия скорой для госпитализации

13:33 06.06.2020
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© РИА Новости / Григорий СысоевМашина скорой помощи
Машина скорой помощи
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Машина скорой помощи . Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн – РИА Новости. Несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию в Петербурге, бригады скорой помощи прибывают на большинство вызовов без задержки, а случаи длительного ожидания медиков обычно связаны с доставкой на компьютерную томографию тех пациентов, кто лечится дома, сообщает городской комитет по здравоохранению.

"С начала пандемии COVID-19 заболели до 20% сотрудников скорой помощи в Санкт-Петербурге. Тяжелее всего пришлось районным бригадам отделений скорой медицинской помощи в районах - именно на них легла основная нагрузка по обслуживанию квартирных вызовов. Тем не менее, большинство вызовов выполняются в нормативные сроки. Это 20 минут для оказания помощи в экстренной форме (при угрозе жизни) и 2 часа - в неотложной форме", - говорится в сообщении на официальной странице комздрава в соцсети "ВКонтакте".

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Ведомство также опровергло периодически появляющуюся в соцсетях информацию о долгом ожидании скорой.
"Сообщения о том, что в Санкт-Петербурге скорая порой сутками не может доехать до больного, не соответствуют действительности. Во всех подобных случаях, как правило, речь идет о доставке пациентов, находящихся на амбулаторном лечении, на компьютерную томографию (КТ) в амбулаторный центр", - отмечает комздрав.
Как напоминает комитет по здравоохранению, это исследование рекомендуется проводить на пятый-шестой день от начала заболевания при наличии медицинских показаний. "Нормативных сроков доставки пациентов в центры КТ нет, врач ориентируется на состояние больного. Если состояние пациента тяжелое, его сразу везут в стационар", - поясняется в сообщении.
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По данным ведомства, в апреле бригады скорой помощи выезжали почти на 60 тысяч вызовов. "Общее время выполнения вызовов возросло на 12% за счет того, что бригады теперь доставляют пациентов на КТ и чаще госпитализируют в стационары", - заключает комздрав Петербурга.
По данным городского оперштаба, на пятницу в Петербурге было подтверждено 17 822 случая COVID-19. Согласно данным федерального оперштаба на субботу, прирост за сутки составил 347 случаев.
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