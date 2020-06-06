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2020-06-06T13:27
https://ria.ru/20200606/1572561587.html
Семьи врачей получили 4 миллиона рублей, собранные по инициативе ветерана
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РИА Новости

Семьи врачей получили 4 миллиона рублей, собранные по инициативе ветерана

13:27 06.06.2020
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© Истории ЗинаидыВетеран Великой Отечественной войны из Петербурга Зинаида Корнева
Ветеран Великой Отечественной войны из Петербурга Зинаида Корнева
© Истории Зинаиды
Ветеран Великой Отечественной войны из Петербурга Зинаида Корнева
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн – РИА Новости. Более 4 миллионов рублей, собранных россиянами по инициативе ветерана Великой Отечественной войны из Санкт-Петербурга Зинаиды Корневой, получили 135 семей медиков, погибших в борьбе с коронавирусом, сообщается на сайте проекта.
Ранее Корнева рассказывала, что объявила о сборе средств в поддержку заразившихся коронавирусом медиков, а также семей тех врачей, кто погиб от этой инфекции, вдохновившись примером британского ветерана Тома Мура. Если Мур, объявив о сборе средств для помощи национальной системе здравоохранения NHS, 100 раз обошел свой двор до своего 100-летнего юбилея, то Корнева публикует на своем YouTube-канале рассказы о Великой Отечественной войне. Сейчас у ветерана более 14 тысяч подписчиков. Корнева, которой в сентябре исполнится 98 лет, ушла на фронт в 19 лет, служила в войсках ПВО зенитчицей-наводчицей и дошла до Берлина.
Истории Зинаиды: акция ветерана по сбору средств для врачей с COVID-19
8 мая, 14:22
"Истории Зинаиды": акция ветерана по сбору средств для врачей с COVID-19Ветеран Великой Отечественной войны из Санкт-Петербурга Зинаида Корнева объявила сбор средств в поддержку российских врачей, заразившихся коронавирусной инфекцией. За несколько дней она собрала почти два миллиона рублей. В благодарность за пожертвования бабушка записывает видео со своими воспоминаниями о войне.
"Более 4 миллионов рублей, собранных за месяц…, переданы семьям врачей и медработников, погибших от коронавируса. Помощь получили 135 семей из разных городов и областей России: Санкт-Петербурга, Москвы, Подмосковья, Курска, Абакана, Владимира, Краснодара, Майкопа, Калининграда, Грозного, Ставрополья, Осетии", - говорится в сообщении.
Как отмечается, каждой семье было перечислено по 30 тысяч рублей. "Больше всего пожертвований ушло в Дагестан, где сложилась очень тяжелая (эпидемическая – ред.) обстановка", - информируют организаторы сбора.
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Согласно материалам на сайте проекта, родные погибших врачей адресуют Корневой слова благодарности и признательности, отмечая, что поражены ее благородной инициативой в столь преклонном возрасте.
Сбор средств в помощь медикам, пострадавшим в борьбе с коронавирусной инфекцией, пока продолжается, заключают организаторы.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Санкт-ПетербургОбщество
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