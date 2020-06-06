Семьи врачей получили 4 миллиона рублей, собранные по инициативе ветерана

Ранее Корнева рассказывала, что объявила о сборе средств в поддержку заразившихся коронавирусом медиков, а также семей тех врачей, кто погиб от этой инфекции, вдохновившись примером британского ветерана Тома Мура. Если Мур, объявив о сборе средств для помощи национальной системе здравоохранения NHS, 100 раз обошел свой двор до своего 100-летнего юбилея, то Корнева публикует на своем YouTube-канале рассказы о Великой Отечественной войне. Сейчас у ветерана более 14 тысяч подписчиков. Корнева, которой в сентябре исполнится 98 лет, ушла на фронт в 19 лет, служила в войсках ПВО зенитчицей-наводчицей и дошла до Берлина.