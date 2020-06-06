В США задержали напавшего на подростков с листовками о Флойде

МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Полиция американского штата Мэриленд задержала мужчину, который совершил нападение на нескольких подростков-активистов, распространявших листовки с призывом к справедливости после гибели афроамериканца Джорджа Флойда от рук полиции в Миннеаполисе, сообщил американский телеканал ABC.
Инцидент, о котором идет речь, произошел в понедельник, 1 июня. На видеокадрах, размещенных телеканалом, видно, как велосипедист в шлеме подходит к одной из активисток и начинает силой отбирать что-то из ее рук, в то время как другая активистка кричит: "Не трогайте ее!". Молодой человек, снимающий происходящее на видео, также призывает мужчину оставить активистку в покое. Уже после того как мужчина садится на велосипед, он начинает двигаться прямо на подростка, снимающего инцидент, в результате чего, по всей видимости, мобильный телефон, на который записывалось видео, падает на траву.
Местная полиция разместила фотографии мужчины в Twitter с просьбой предоставить информацию об этом человеке. В пятницу виновник инцидента сам сдался полиции - им оказался 60-летний Энтони Бреннан III из Кенсингтона. Ему предъявлены обвинения по трем случаям нападения второй степени.
По городам США прокатилась волна протестов и беспорядков после гибели в Миннеаполисе в результате задержания полицией афроамериканца Джорджа Флойда. В интернете появились видео, на которых полицейские надели на Флойда наручники, повалили и навалились на него втроем, причем один из них наступил ему коленом на шею. Флойд на видео несколько раз говорит, что не может дышать, потом затихает. Он умер в реанимации. После начала беспорядков уволили четырех полицейских, одного из них обвинили в убийстве, а остальных в пособничестве.