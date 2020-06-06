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2020-06-06T13:01
https://ria.ru/20200606/1572561007.html
Скворцова рассказала, как медики в Карелии победили детскую смертность
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РИА Новости

Скворцова рассказала, как медики в Карелии победили детскую смертность

13:01 06.06.2020
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© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкВероника Скворцова
Вероника Скворцова
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в фотобанк
Вероника Скворцова. Архивное фото
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Ситуацию в здравоохранении Карелии в последние годы удалось изменить к лучшему, благодаря строительству новых объектов медицины здравоохранения в регионе практически побеждена детская смертность, говорится в поздравлении руководителя Федерального медико-биологического агентства России Вероники Скворцовой жителям Карелии по случаю предстоящего 100-летия республики.
Столетие Карелии будет отмечаться в понедельник. Скворцова, в 2012-2020 годах занимавшая должность министра здравоохранения РФ, возглавляет рабочую группу по развитию социальной сферы, действующую в рамках государственной комиссии по подготовке к празднованию юбилея Карелии.
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Государственная комиссия по подготовке к празднованию 100-летия Республики Карелия была образована указом президента России Владимира Путина в 2013 году. Работа госкомиссии нацелена на формирование условий для опережающего социально-экономического развития Карелии, повышение уровня и качества жизни населения, в том числе путем создания благоприятного инвестиционного климата, развития государственно-частного партнерства. Комиссию возглавляет секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
"Для меня большая честь внести свой вклад в это значимое не только для республики, но и для всей страны дело. Нам удалось в лучшую сторону изменить ситуацию в здравоохранении республики", - отметила Скворцова.
В первую очередь, была проделана большая работа по укреплению кадрового потенциала и мотивации медицинского персонала. Улучшилось не только качество оказания медпомощи, но и ее объемы и повышение мобильности посредством развития санитарной авиации, обновления автопарка скорой помощи, строительства новых медицинских организаций и модернизации оборудования, добавила Скворцова.
"В разы были увеличены объемы высокотехнологичной помощи по разным направлениям медицины. Удалось практически побороть детскую смертность за счет расширения сети фельдшерско-акушерских пунктов (с 2016 по 2019 годы построено 36 ФАПов) и строительства республиканского перинатального центра в Петрозаводске", - написала глава ФМБА.
Также много сделано и в сфере образования, социальной защиты, культуры и развития спорта, отметила Скворцова.
"Построены и отремонтированы школы и детские сады, учреждения социального обслуживания. Осуществлялись мероприятия в рамках реализации государственной программы Республики Карелия "Доступная среда". Проведена работа по сохранению и восстановлению уникальных памятников культуры и деревянного зодчества", - написала она.
Среди наиболее значимых результатов работы в сфере развития спорта Скворцова отметила открытие регионального центра по спортивной гимнастике и нового горнолыжного комплекса, шести физкультурно-оздоровительных комплексов, детских игровых площадок, создание инфраструктуры для занятий хоккеем, футболом, фигурным катанием, легкой атлетикой. Также была проведена масштабная реконструкция спортивных объектов, и приобретен инвентарь для спортивных школ.
"Я выражаю огромную благодарность секретарю Совета безопасности Российской Федерации Николаю Платоновичу Патрушеву, под чьим неусыпным контролем была проделана масштабная комплексная работа по модернизации экономики и инфраструктуры Карелии, строительству новых предприятий, медицинских и досуговых учреждений, повышению качества жизни региона", - добавила Скворцова.
"Мы будем и дальше активно развивать здравоохранение и всю социальную сферу на благо жителей Республики Карелия", - подчеркнула она.
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Здоровье - ОбществоВероника СкворцоваРеспублика КарелияДети
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