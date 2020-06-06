В Петербурге зарегистрировали еще 55 смертей пациентов с коронавирусом

Медицинский работник в госпитале COVID-19 в больнице No 122 им. Л. Г. Соколова в Санкт-Петербурге. Архивное фото

Медицинский работник в госпитале COVID-19 в больнице No 122 им. Л. Г. Соколова в Санкт-Петербурге

С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн – РИА Новости. Смерть еще 55 пациентов с коронавирусом, в числе которых 30 женщин и 25 мужчин в возрасте от 42 до 94 лет, подтверждена в Петербурге, сообщает в субботу городской комитет по здравоохранению.

"Шестого июня в Санкт-Петербурге зарегистрировано 55 новых случаев смертей от новой коронавирусной инфекции: 12 на основе заключений комиссии по анализу летальных исходов и еще 43 на основе медицинских свидетельств о смерти", - говорится в сообщении.

Как уточняется, комиссия рассмотрела 14 летальных случаев, из них 12 было решено зарегистрировать как смерти от COVID-19. "Больные скончались в основном в конце апреля 2020 года, два человека – в начале мая 2020 года. Среди них – семь женщин от 64 до 87 лет и пять мужчин от 44 до 87 лет", - отмечает комздрав.

Остальные пациенты скончались в период с 30 мая по 4 июня, один человек умер 25 мая. Среди них – 20 мужчин от 42 до 84 лет и 23 женщины от 45 до 94 лет, информирует комитет по здравоохранению.

Ведомство напоминает, что с 3 июня Петербург перешел на новую методику подсчета смертей, которая предусматривает объединение результатов работы комиссии по анализу летальных исходов и оперативных данных по числу медицинских свидетельств о смерти.

"Отчетность по медицинским свидетельствам о смерти формируется на основе предварительного патологоанатомического диагноза умершего. Если по умершему, который попал сегодня в оперативный отчет смертей от COVID-19, в последующем комиссией ... будет не подтвержден диагноз COVID-19 в качестве основной причины смерти, из итоговой статистики количества смертей от новой коронавирусной инфекции такой случай будет исключен", – заключает комздрав Петербурга.

По данным городского оперштаба, на пятницу в Петербурге подтверждены 17 822 случая коронавируса. Согласно данным федерального оперштаба на субботу, прирост за сутки составил 347.