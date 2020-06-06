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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-06-06T12:46
https://ria.ru/20200606/1572560678.html
В Петербурге зарегистрировали еще 55 смертей пациентов с коронавирусом
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/1b/1572040570_0:447:2780:2011_1036x0_80_0_0_a4b6790d08c8310539778c6aab305f2b.jpg
РИА Новости

В Петербурге зарегистрировали еще 55 смертей пациентов с коронавирусом

12:46 06.06.2020
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© РИА Новости / Александр ГальперинМедицинский работник в госпитале COVID-19 в больнице No 122 им. Л. Г. Соколова в Санкт-Петербурге
Медицинский работник в госпитале COVID-19 в больнице No 122 им. Л. Г. Соколова в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Александр Гальперин
Медицинский работник в госпитале COVID-19 в больнице No 122 им. Л. Г. Соколова в Санкт-Петербурге. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн – РИА Новости. Смерть еще 55 пациентов с коронавирусом, в числе которых 30 женщин и 25 мужчин в возрасте от 42 до 94 лет, подтверждена в Петербурге, сообщает в субботу городской комитет по здравоохранению.
"Шестого июня в Санкт-Петербурге зарегистрировано 55 новых случаев смертей от новой коронавирусной инфекции: 12 на основе заключений комиссии по анализу летальных исходов и еще 43 на основе медицинских свидетельств о смерти", - говорится в сообщении.
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Как уточняется, комиссия рассмотрела 14 летальных случаев, из них 12 было решено зарегистрировать как смерти от COVID-19. "Больные скончались в основном в конце апреля 2020 года, два человека – в начале мая 2020 года. Среди них – семь женщин от 64 до 87 лет и пять мужчин от 44 до 87 лет", - отмечает комздрав.
Остальные пациенты скончались в период с 30 мая по 4 июня, один человек умер 25 мая. Среди них – 20 мужчин от 42 до 84 лет и 23 женщины от 45 до 94 лет, информирует комитет по здравоохранению.
Ведомство напоминает, что с 3 июня Петербург перешел на новую методику подсчета смертей, которая предусматривает объединение результатов работы комиссии по анализу летальных исходов и оперативных данных по числу медицинских свидетельств о смерти.
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"Отчетность по медицинским свидетельствам о смерти формируется на основе предварительного патологоанатомического диагноза умершего. Если по умершему, который попал сегодня в оперативный отчет смертей от COVID-19, в последующем комиссией ... будет не подтвержден диагноз COVID-19 в качестве основной причины смерти, из итоговой статистики количества смертей от новой коронавирусной инфекции такой случай будет исключен", – заключает комздрав Петербурга.
По данным городского оперштаба, на пятницу в Петербурге подтверждены 17 822 случая коронавируса. Согласно данным федерального оперштаба на субботу, прирост за сутки составил 347.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоСанкт-Петербург
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