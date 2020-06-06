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2020-06-06T12:30
https://ria.ru/20200606/1572560014.html
В Якутии суд признал госпитализацию "шамана" Габышева законной
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РИА Новости

В Якутии суд признал госпитализацию "шамана" Габышева законной

12:30 06.06.2020
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CC BY-SA 4.0 / Ybelov / Александр Габышев
Александр Габышев
CC BY-SA 4.0 / Ybelov /
Александр Габышев. Архивное фото
ЯКУТСК, 6 июн – РИА Новости. Суд просмотрел видеозаписи задержания "шамана" Александра Габышева в Якутске и признал законными действия по его по принудительной госпитализации в психоневрологический диспансер, это решение будет обжаловано, сообщила РИА Новости один из адвокатов Габышева Ольга Тимофеева.
Ранее Тимофеева сообщила РИА Новости, что 12 мая Габышева доставили в психиатрическую клинику против его воли. 30 мая Якутский республиканский психоневрологический диспансер (ЯРПНД) подал иск о принудительной госпитализации "шамана", в котором утверждалось, что тот опасен для себя и окружающих. Заявление было рассмотрено 2 июня на выездном заседании городского суда и удовлетворено. Адвокат сообщала, что правозащитники намерены обжаловать данное решение.
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По словам Тимофеевой, Якутский горсуд в течение двух дней – 4 и 5 июня - рассматривал иск адвокатов. "Суд отказал в удовлетворении иска о признании госпитализации незаконной и немедленном освобождении Габышева. Мотивировочная часть решения будет получена на следующей неделе, <…> была оглашена только резолютивная часть. Суд просмотрел видеозаписи штурма и задержания Габышева. Также в суде были изучены показания врачей-психиатров ЯРПНД, медсестры, врача-терапевта 3 поликлиники. В назначении судебных экспертиз и вызове независимого врача-психиатра отказано", - поделилась собеседница агентства.
Как отметила адвокат, на заседании в качестве свидетеля выступила сестра Габышева Виктория Постникова. Еще один очевидец задержания "шамана" - свидетель Сергей Попов (блогер Тихий) - не смог дать показания, так как, по словам Тимофеевой, был подвергнут административному аресту.
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"Решение суда будет обжаловано. Мы предпримем все законные способы для защиты прав и интересов Габышева. Сам Александр на удивление спокоен, благодарит всех, кто его поддерживает", - отметила правозащитница.
Габышева задерживали в середине сентября 2019 года на федеральной трассе М-53 "Байкал" по пути в Москву. На следующий день его поместили в якутский психоневрологический диспансер для диагностики, а затем отпустили. В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело о призывах к экстремизму. Второй поход Габышева на Москву завершился 10 декабря, когда "шамана" и двух его сторонников задержали, вернули в Якутск и оштрафовали на 1 тысячу рублей.
По инициативе следователя Габышев прошел амбулаторную психолого-психиатрическую экспертизу, которая установила, что в его высказываниях содержится публичный призыв к насильственным действиям в отношении президента РФ, "шамана" признали невменяемым.
Сотрудник полиции
22 января, 17:51
Адвокат якутского "шамана" сообщил о задержании его сторонников
27400638
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Александр Габышев (якутский шаман)Ольга Тимофеева (депутат ГД)Сергей ПоповЯкутскПроисшествия
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