Нигерия компенсирует недовыполнение сделки ОПЕК+

"Нигерия подтверждает свои обязательства в рамках существующего соглашения, подписывается под концепцией компенсации странами, которые не могут в мае-июне добиться полного выполнения обязательств (на 100%), с тем чтобы компенсировать это в июле, августе и сентябре", - говорится в сообщении ведомства, опубликованном на его официальной странице в Twitter.