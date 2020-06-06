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2020-06-06T18:23
https://ria.ru/20200606/1572559253.html
Жители Дагестана пытались отбить у полиции мужчину, застрелившего сына
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РИА Новости

Жители Дагестана пытались отбить у полиции мужчину, застрелившего сына

12:05 06.06.2020 (обновлено: 18:23 06.06.2020)
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Скриншот видео очевидца из Буйнакска
Скриншот видео очевидца из Буйнакска
Скриншот видео очевидца из Буйнакска
МАХАЧКАЛА, 6 июн — РИА Новости. Жители Буйнакска попытались отбить у полицейских мужчину, застрелившего собственного сына, сообщила РИА Новости представитель дагестанского МВД.
На видео, появившемся в соцсетях, видно, как машина перевозит подозреваемого из ИВС в СИЗО, но его родственники пытаются этому помешать.

"Сельчане и близкие родственники не согласны с тем, что его можно считать виновным, и вот таким способом выражают свое недовольство и попытались препятствовать правосудию", — рассказала собеседница агентства.

По ее словам, никаких мер в отношении родственников не принималось.
До этого сам подозреваемый признался в убийстве. На видео, опубликованном на официальной странице МВД Дагестана в Instagram, он говорит, что 41-летний сын-наркоман набросился на него с ножом и поэтому ему пришлось выстрелить в ответ.
Убийство произошло в селе Верхнее Казанище 3 июня. Пострадавший скончался от ран в больнице.
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Республика ДагестанБуйнакскПроисшествия
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