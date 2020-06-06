Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Мы все умрём. Но это не точно
Столкновение с астероидом, всемирный голод, восстание машин, эпидемия – новые сценарии апокалипсиса регулярно вызывают то панику, то любопытство. Какие из них станут реальностью, а какие – останутся любителям фантастики? Разбираемся вместе с экспертами.
2020-06-06T12:22
https://ria.ru/20200606/1572558964.html
Мы все умрём. Борщевик, тополь, амброзия: растения, которые нас убивают
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/06/1572559727_0:0:635:357_1036x0_80_0_0_df172c8456dc514e450d92c5010844ab.png
РИА Новости

Мы все умрём. Борщевик, тополь, амброзия: растения, которые нас убивают

12:20 06.06.2020 (обновлено: 12:22 06.06.2020)
89
Мы все умрём. Но это не точно
Мы все умрём. Борщевик, тополь, амброзия: растения, которые нас убивают
12:20
Яд – не единственный для растений способ бороться с человеком. Какой родственник укропа использует солнце как оружие? Чем опасна борьба с борщевиком? Почему сильнейший аллерген назвали в честь напитка богов? Чем тополиный пух опасен для машин? Что хищный цветок может сделать, оказавшись у вас дома?
На эти и другие вопросы отвечает Кадрия Ибрагимова, кандидат биологических наук, доцент кафедры биоэкологии, гигиены и общественного здоровья Института фундаментальной медицины и биологии Казанского Федерального университета.
Мы говорили на похожие темы в других эпизодах этого подкаста - например, про вымирание животных и растений и про вмешательство человека в экосистему.
Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox и SoundStream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.
Как и где бесплатно подписаться на подкасты
__________
Эпизод подготовили Игорь Кривицкий и Наталия Шашина
Эксперт подкаста Кадрия Ибрагимова
Монтаж Андрея Темнова
Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru
Подписывайтесь на наш канал в инстаграме @ria_podcasts
2200110
Обсудить 0
Мы все умрём. Но это не точноПодкаст
Рекомендуем
Президент РФ Владимир Путин
Путин поручил создать оборудование для исследований в области генетики
Агитационный плакат за общероссийское голосование по поправкам в Конституции
Более 65 тысяч москвичей подали заявки на онлайн-голосование по поправкам
Президент России Владимир Путин
Путин поручил создать Национальную базу генетической информации
Иосиф Пригожин и Валерия в горах Карачаево-Черкесии
Иосиф Пригожин — о любимых странах, заветной мечте и испытании в горах
Автомобили полиции
В Москве безработного обокрали на пять миллионов рублей
Самолет авиакомпании Uzbekistan Airways
Из Ташкента вылетел в Новосибирск вывозной рейс с 79 россиянами
Кандидат в президенты США от Демократической партии и бывший вице-президент Джо Байден
СМИ: Байден набрал голоса для официального выдвижения в президенты
Ветеран Великой Отечественной войны из Петербурга Зинаида Корнева
Семьи врачей получили 4 миллиона рублей, собранные по инициативе ветерана
Сырокопченая колбаса
Роскачество отметило улучшение качества сервелата
Ученый работает с микроскопом
Ученый назвал цели создания базы генетической информации
Астронавты Дуглас Херли и Роберт Бенкен (справа) - члены экипажа корабля Crew Dragon перед тем, как отправиться на стартовую площадку для полета на МКС
Американский эксперт сравнил скафандр SpaceX с российским "Соколом"
Главв Роспотребнадзора Анна Попова во время брифинга
Попова предложила Гергиеву обсудить вопросы работы открытых площадок
Экспресс-тесты на коронавирус
Вылетающим с Бали россиянам не придется предъявлять тест на COVID-19
Последствия ДТП в Приморском районе Петербурга с участием автомобиля Peugeot 206
В Петербурге опрокинулся автомобиль с иностранными студентами
Зрительный зал
Попова рассказала о проекте рекомендаций по организации работы театров
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
21:34Фрегат "Адмирал Касатонов" завершил морскую часть госиспытаний
21:28Кириенко отметил важность правильного выхода из режима ограничений
21:20В Пермском крае нашли пропавшего три дня назад мальчика
21:15В Воркуте увеличат коечный фонд из-за сложной эпидобстановки
21:11Пушков поспорил с Макфолом из-за беспорядков в США
21:11В Армении выявили первый случай коронавируса среди заключенных
21:09RT выпустил фильм о ситуации с коронавирусом в Дагестане
21:00За сутки от коронавируса выздоровели 120 российских военных
20:49В Пензенской области 52 человека выздоровели от коронавируса
20:47Посол прокомментировал выход США из Договора по открытому небу
20:42Россиянам предрекли "капризное" лето
20:38В Ингушетии восемь человек пострадали в ДТП с двумя автобусами
20:33В Берлине во время акции протеста пострадали полицейские и журналист
20:32США предложили помощь России в ликвидации разлива топлива в Норильске
20:28В Петербурге арестовали мужчину, ранившего студента на Невском проспекте
20:16Российский посол в США уверен в реализации "Северного потока — 2"
20:14Богданов назвал каирскую инициативу основой для серьезного политпроцесса
20:05СМИ предупредили об угрозе сильного землетрясения в Индии
20:03Иммунолог рассказал о неожиданной причине заражения коронавирусом
20:01Российский посол ответил на обвинения в поддержке беспорядков в США
Лента новостейМолния