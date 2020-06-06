Мы все умрём. Борщевик, тополь, амброзия: растения, которые нас убивают

На эти и другие вопросы отвечает Кадрия Ибрагимова, кандидат биологических наук, доцент кафедры биоэкологии, гигиены и общественного здоровья Института фундаментальной медицины и биологии Казанского Федерального университета.
Мы говорили на похожие темы в других эпизодах этого подкаста - например, про вымирание животных и растений и про вмешательство человека в экосистему.
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Эпизод подготовили Игорь Кривицкий и Наталия Шашина
Эксперт подкаста Кадрия Ибрагимова
Монтаж Андрея Темнова
Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru
Подписывайтесь на наш канал в инстаграме @ria_podcasts
__________
Эпизод подготовили Игорь Кривицкий и Наталия Шашина
Эксперт подкаста Кадрия Ибрагимова
Монтаж Андрея Темнова
Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru
Подписывайтесь на наш канал в инстаграме @ria_podcasts