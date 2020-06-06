Минкомсвязь сообщила о рейсах по вывозу россиян, планируемых на субботу

Ожидаются рейсы: "Ташкент - Новосибирск" и "Бангкок - Владивосток".
6 апреля, 08:00Россия своих не бросает — но именно своих
Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории страны и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.