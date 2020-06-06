Новгородские власти начали проверку клиники, где врачи не носили маски

С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн – РИА Новости. Губернатор Новгородской области Андрей Никитин инициировал проверку одной из частных поликлиник Великого Новгорода, где врачи якобы не используют маски на фоне распространения коронавируса, сообщил РИА Новости в субботу представитель администрации региона.
"Сообщение об этом нарушении поступило в адрес губернатора от одного из жителей региона. Соответствующие данные переданы в управление Роспотребнадзора по Новгородской области для организации проверки", - сказал собеседник агентства.
По его словам, региональные власти также уведомили о ситуации прокуратуру Новгородской области.
Комментарием областного надзорного ведомства о назначении проверки в связи с нарушением частной поликлиникой санитарно-эпидемических требований РИА Новости пока не располагает.
По данным оперштаба региона, на пятницу в Новгородской области подтверждено 1588 случаев COVID-19. Согласно данным федерального оперштаба на субботу, прирост за сутки составил 46 случаев.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф