На месте ЧП в Норильске ПДК вредных веществ в воде превышены в 200 раз

"Получены результаты восьми проб забора воды. Зафиксированы превышения предельно допустимых концентраций более чем в 200 раз", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что в субботу работы по сбору и утилизации нефтепродуктов продолжаются, ведется мониторинг экологической обстановки. Всего к ликвидации последствий загрязнения привлечены 380 человек и 120 единиц техники.