Полиции Денвера запретили применять спецсредства против протестующих

МОСКВА, 6 июн – РИА Новости. Федеральный окружной суд штата Федеральный окружной суд штата Колорадо в пятницу запретил полиции Денвера использование слезоточивого газа, резиновых пуль, осветительных гранат и других средств "временного поражения" против протестующих в городе без особого разрешения, следует из документов суда, размещенных в базе данных Court Listener.

Временный судебный запрет является ответом на иск, поданный в четверг в окружном суде протестующими, жалующимися на чрезмерную силу, которую полиция применяет в ходе демонстраций из-за гибели афроамериканца Джорджа Флойда. В постановлении говорится о том, что теперь полиция может применить средства временного поражения только в том случае, если "руководитель полицейской группы в звании капитана или выше специально разрешит такое применение силы в ответ на конкретные насильственные действия или уничтожение имущества, свидетелем которых он стал лично".

"Суд ознакомился с видеозаписями многочисленных инцидентов, в которых сотрудники полиции применяют перцовые баллончики в отношении демонстрантов, которые, кажется, мирно стоят, некоторые из них разговаривали с офицерами или кричали на них, однако ни один из них, по-видимому, не участвовал в насилии или разрушительном поведении", - говорится в судебном документе.

Суд также ознакомился с многочисленными видеозаписями, на которых "полиция применяет слезоточивый газ или перцовые пули в отношении мирной толпы", а также атакует мирных демонстрантов, что в ряде случаев привело к "переломам лицевых костей и к слепоте" у пострадавших.

"Люди имеют абсолютное право выходить на демонстрации и протестовать против действий правительственных чиновников, в том числе полицейских… Граждане никогда не должны бояться мирных протестов из-за ответных мер полиции, особенно, когда они протестуют против того же насилия со стороны полиции", - заявил судья.

Отмечается, что запрет будет распространяться не только на полицию Денвера, но и на все службы, оказывающие помощь сотрудникам в обеспечении правопорядка.