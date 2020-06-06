Министры здравоохранения России и Армении обсудили ситуацию с COVID-19

МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко обсудил ситуацию с распространением коронавируса с министром здравоохранения Армении Арсеном Торосяном, сообщила пресс-служба Минздрава РФ.
"Министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко провел переговоры с министром здравоохранения Армении Арсеном Торосяном. Обсуждалась ситуация с распространением новой коронавирусной инфекции, вопросы организации медицинской помощи и лекарственного обеспечения", - говорится в сообщении.
Мурашко сообщил армянскому коллеге о выходе новой версии методических рекомендаций по лечению коронавируса и о регистрации новых препаратов российского производства для лечения COVID-19, уточнили в пресс-службе.
Торосян отметил, что наступление лета и повышение температуры воздуха в республике выше 30 градусов не повлияло положительно на динамику распространения коронавируса и число новых заражений, говорится в сообщении.
На текущей неделе премьер-министр Армении Никол Пашинян заявлял, что эпидемическая ситуация в стране ухудшается, медицинские учреждения уже не могут вовремя госпитализировать всех нуждающихся в этом пациентов с коронавирусом.
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