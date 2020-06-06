В Москве за сутки выявили 1992 случая COVID-19

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Наибольшее число случаев коронавируса за сутки зарегистрировано в Москве - 1992, Подмосковье - 758, Санкт-Петербурге - 347, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
"Распределение по субъектам: Москва - 1992, Московская область - 758, Санкт-Петербург - 347", - говорится в сообщении.
Также за сутки 321 случай зарегистрирован в Нижегородской области, 249 - в Свердловской, 212 - в Ростовской.
Наименьшее число случаев за сутки отмечено в Чукотском автономном округе - пять и Севастополе - один.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.