В России за сутки умерли 197 человек с COVID-19

МОСКВА, 6 июн – РИА Новости. В России за сутки скончались 197 человек с коронавирусом, за все время - 5725, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
"За последние сутки умерли 197 человек... За весь период умерли 5 725 человек", - говорится в сообщении.
В частности, 58 человек за сутки скончались в Москве, 55 - в Санкт-Петербурге, 18 - в Подмосковье.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф