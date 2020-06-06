В России за сутки 8708 человек выздоровели от COVID-19

МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. За сутки после коронавируса в РФ выписаны 8708 человек, за все время выздоровели 221 тысяча 388, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
"За последние сутки выписано 8708 человек... За весь период выписано 221 388 человек", - говорится в сообщении.
Уточняется, что за сутки 3073 человека выписаны в Москве, 532 - в Подмосковье, 386 - в Санкт-Петербурге.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф