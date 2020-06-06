Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-06-06T10:31
https://ria.ru/20200606/1572556538.html
В ДНР за сутки выявили 30 случаев COVID-19
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/17/1570469682_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_dacae69507f5e2531075cc7729586c7d.jpg
РИА Новости

В ДНР за сутки выявили 30 случаев COVID-19

10:31 06.06.2020
309
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкМобильный госпиталь МЧС ДНР
Мобильный госпиталь МЧС ДНР
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
Мобильный госпиталь МЧС ДНР. Архивное фото
ДОНЕЦК, 6 июн - РИА Новости. Число выявленных случаев COVID-19 в самопровозглашенной Донецкой народной республике за сутки увеличилось на 30 до 672, сообщили в субботу в пресс-службе минздрава ДНР.
Ранее из-за угрозы коронавируса в ДНР ввели режим повышенной готовности. Указом главы республики Дениса Пушилина сокращено время работы кафе и ресторанов, запрещены массовые мероприятия, запрещен въезд граждан без регистрации или справки о постоянном проживании, а для прибывших введена обязательная самоизоляция на 14 дней.
Насколько опасен коронавирус: заразность, летальность и группы риска
19 марта, 14:44Распространение нового коронавируса
Насколько опасен коронавирус: заразность, летальность и группы риска
"Согласно проведенным исследованиям, выявлено 30 новых случаев заболевания COVID-19", - говорится в сообщении пресс-службы минздрава ДНР.
По информации ведомства, среди заразившихся девять медиков.
"Всего по состоянию на 09.30 (совпадает с мск) зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории ДНР - 672: на лечении - 470 пациентов, выписаны 167 человек, летальных случаев - 25", - отметили в министерстве.", - отметили в министерстве.
Голыми руками не возьмёшь: чего боится новый коронавирус
23 апреля, 10:43Распространение нового коронавируса
Голыми руками не возьмешь: чего боится новый коронавирус
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 6,5 миллиона случаев заражения, почти 387 тысячи человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Топ-15 стран G-20 по летальности коронавирусной инфекции COVID-19
18 апреля, 19:33Распространение нового коронавируса
Топ-15 стран G-20 по летальности COVID-19
000200
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Ситуация в ДНР и ЛНРМинистерство здравоохранения ДНРДонецкая Народная РеспубликаДенис ПушилинВ мире
Рекомендуем
Военнослужащий ДНР на КПП в Донецкой области
В ДНР заявили, что силовики один раз за сутки нарушили перемирие
Луганская многопрофильная больница №4, подготовленная к приему и оказанию помощи зараженным коронавирусной инфекцией COVID-19
В ЛНР не выявили новых случаев заражения коронавирусом за сутки
Украинский военный на боевой позиции в Донецкой области
В ЛНР заявили о прибытии украинских снайперов к линии соприкосновения
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
В ДНР число заразившихся коронавирусом достигло 611
Встреча и дезинфекция гумконвоя от Красного креста в Донецке
В ДНР число выявленных случаев COVID-19 увеличилось до 642
Глава ДНР Денис Пушилин
Глава ДНР сообщил о взломе аккаунта в "ВКонтакте"
Медик выходит из машины скорой помощи
В России за сутки умерли 197 человек с COVID-19
Сотрудник полиции
В Башкирии ищут пропавшего шестилетнего ребенка
Медицинская сестра в больничной палате
В России за сутки 8708 человек выздоровели от COVID-19
Медик карантинного центра в Коммунарке у машины скорой помощи
В Москве за сутки выявили 1992 случая COVID-19
Военнослужащий Народной милиции ЛНР
В ЛНР уже восемь суток не фиксируют обстрелов со стороны силовиков
Медицинский работник в больнице № 15 им. Филатова в Москве
В Филатовской больнице лечатся более 630 пациентов с COVID-19
Медицинские работники в защитных костюмах в автомобиле скорой помощи в Азербайджане
В Азербайджане число случаев COVID-19 выросло до 7239
Врач в палате для зараженных коронавирусной инфекцией
В Липецкой области число заболевших COVID-19 превысило 2,5 тысячи
Сотрудник пожарной службы МЧС РФ во время тушения природного пожара
В Якутии установили особый противопожарный режим
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
21:34Фрегат "Адмирал Касатонов" завершил морскую часть госиспытаний
21:28Кириенко отметил важность правильного выхода из режима ограничений
21:20В Пермском крае нашли пропавшего три дня назад мальчика
21:15В Воркуте увеличат коечный фонд из-за сложной эпидобстановки
21:11Пушков поспорил с Макфолом из-за беспорядков в США
21:11В Армении выявили первый случай коронавируса среди заключенных
21:09RT выпустил фильм о ситуации с коронавирусом в Дагестане
21:00За сутки от коронавируса выздоровели 120 российских военных
20:49В Пензенской области 52 человека выздоровели от коронавируса
20:47Посол прокомментировал выход США из Договора по открытому небу
20:42Россиянам предрекли "капризное" лето
20:38В Ингушетии восемь человек пострадали в ДТП с двумя автобусами
20:33В Берлине во время акции протеста пострадали полицейские и журналист
20:32США предложили помощь России в ликвидации разлива топлива в Норильске
20:28В Петербурге арестовали мужчину, ранившего студента на Невском проспекте
20:16Российский посол в США уверен в реализации "Северного потока — 2"
20:14Богданов назвал каирскую инициативу основой для серьезного политпроцесса
20:05СМИ предупредили об угрозе сильного землетрясения в Индии
20:03Иммунолог рассказал о неожиданной причине заражения коронавирусом
20:01Российский посол ответил на обвинения в поддержке беспорядков в США
Лента новостейМолния