В ДНР за сутки выявили 30 случаев COVID-19

"Всего по состоянию на 09.30 (совпадает с мск) зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории ДНР - 672: на лечении - 470 пациентов, выписаны 167 человек, летальных случаев - 25", - отметили в министерстве.", - отметили в министерстве.