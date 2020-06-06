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2020-06-06T09:51
https://ria.ru/20200606/1572555340.html
Спасатели останутся в Норильске после активной фазы устранения разлива
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РИА Новости

Спасатели останутся в Норильске после активной фазы устранения разлива

09:51 06.06.2020
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© Фото : Официальный сайт Министерства транспорта РФВо время ликвидации последствий аварии на ТЭЦ-3 Норильска
Во время ликвидации последствий аварии на ТЭЦ-3 Норильска
© Фото : Официальный сайт Министерства транспорта РФ
Во время ликвидации последствий аварии на ТЭЦ-3 Норильска. Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 6 июн – РИА Новости. Спасатели останутся на месте разлива дизельного топлива в Норильске после завершения активной фазы работ для проведения точечных работ, сообщил журналистам первый заместитель главы МЧС России Александр Чуприян.
"Активная часть продлится в течение двух недель. Но, безусловно, после того, как основная группировка убудет, работы будут продолжаться. Это будет точечное извлечение нефтепродуктов из небольших площадей. Работа непростая, хотя технология общеизвестна", - сказал Чуприян.
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Он рассказал, что сейчас нефтепродукты собираются в герметичные емкости и оставляются в тундре, так как в теплое время года из невозможно вывезти.
"Нефтепродукты собираются в емкости герметичные. Они набираются, оставляются там. Сейчас их вывезти невозможно, но по зимнику это сделать можно будет. Когда придут морозы, их транспортируют, а далее - утилизация. Процесс отработанный, не требует мер чрезвычайного характера", - рассказал Чуприян.
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По его словам, на сегодня собрано более 700 тонн водонефтяной смеси, абсорбировано 14,6 тысячи квадратных метров территории.
Один из резервуаров хранения дизельного топлива на ТЭЦ-3 (принадлежит АО "НТЭК", входящему в группу "Норильский никель") в Норильске 29 мая получил повреждения в результате резкой просадки опор фундамента, произошла утечка около 21 тысячи кубометров топлива. "Норникель" считает основной причиной аварии потепление в условиях вечной мерзлоты, которое привело в движение опоры под топливными цистернами. На территории Красноярского края введен режим ЧС федерального уровня. В пятницу МЧС сообщило о локализации разлившегося топлива.
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Разлив дизельного топлива в НорильскеАлександр ЧуприянМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Красноярский крайНорильскПроисшествия
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