Спасатели останутся в Норильске после активной фазы устранения разлива

"Нефтепродукты собираются в емкости герметичные. Они набираются, оставляются там. Сейчас их вывезти невозможно, но по зимнику это сделать можно будет. Когда придут морозы, их транспортируют, а далее - утилизация. Процесс отработанный, не требует мер чрезвычайного характера", - рассказал Чуприян.