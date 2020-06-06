На месте ЧП в Норильске собрали более 700 тонн водонефтяной смеси

Ликвидация ЧС в связи с разливом нефтепродуктов в Норильске

Ликвидация ЧС в связи с разливом нефтепродуктов в Норильске

КРАСНОЯРСК, 6 июн — РИА Новости. На месте разлива дизельного топлива в Александр Чуприян. На месте разлива дизельного топлива в Норильске собрали более 700 тонн водонефтяной смеси, сообщил журналистам первый заместитель главы МЧС

"Абсорбирована территория на площади 14,6 тысячи квадратных метров. Это береговая зона. Потрачено пять тонн сорбента. Завезено достаточное количество емкостей, порядка восьми тысяч кубов. Этого хватит для работы на неделю", — сказал он.

ЧП на норильской ТЭЦ-3 произошло 29 мая. Из-за повреждения резервуара произошла утечка более 20 тысяч кубометров дизельного топлива, часть попала в местный ручей и реку Амбарную. Площадь загрязнения составила 180 тысяч квадратных метров.

Сейчас предельно допустимые концентрации загрязнителей в водах, куда попало горючее, превышены в десятки тысяч раз. По предварительным данным Росприроднадзора , ущерб может исчисляться десятками миллиардов рублей.

На территории Красноярского края ввели режим ЧС федерального уровня. Возбуждено несколько уголовных дел, арестован начальник цеха ТЭЦ-3 Вячеслав Старостин.

Как считают в компании "Норникель", к аварии привело потепление в условиях вечной мерзлоты, из-за которого сдвинулись опоры под топливными цистернами.