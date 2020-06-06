В Харькове арестовали пятерых участников вооруженного конфликта

Ранее пресс-служба полиции сообщала, что вечером 3 июня жители поселка в Харьковской области устроили вооруженный конфликт с правоохранителями, полицейские задержали пять человек. Во время осмотра места происшествия полицейские изъяли несколько деревянных палок, топор, два предмета, похожих на пистолеты, складной нож и патроны.
"Двум харьковчанам, 33 и 34 лет, суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток без права внесения залога. Злоумышленники, 42 и 38 лет, арестованы на 60 суток с правом внесения залога в 420 тысяч гривен (15,7 тысячи долларов – ред.). 34-летний мужчина помещен под круглосуточный домашний арест", - говорится в сообщении на сайте полиции.
Отмечается, что по факту конфликта было открыто два уголовных дела: за угрозы в отношении работника правоохранительных органов и посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов. Виновным может грозить пожизненное лишение свободы.