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2020-06-06T09:22
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В Харькове арестовали пятерых участников вооруженного конфликта
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РИА Новости

В Харькове арестовали пятерых участников вооруженного конфликта

09:22 06.06.2020
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкАвтомобиль украинской полиции
Автомобиль украинской полиции
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Автомобиль украинской полиции. Архивное фото
КИЕВ, 6 июн – РИА Новости. Киевский районный суд Харькова избрал меру пресечения пяти участникам вооруженного конфликта с правоохранителями, сообщила в субботу пресс-служба Национальной полиции Украины.
Ранее пресс-служба полиции сообщала, что вечером 3 июня жители поселка в Харьковской области устроили вооруженный конфликт с правоохранителями, полицейские задержали пять человек. Во время осмотра места происшествия полицейские изъяли несколько деревянных палок, топор, два предмета, похожих на пистолеты, складной нож и патроны.
"Двум харьковчанам, 33 и 34 лет, суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток без права внесения залога. Злоумышленники, 42 и 38 лет, арестованы на 60 суток с правом внесения залога в 420 тысяч гривен (15,7 тысячи долларов – ред.). 34-летний мужчина помещен под круглосуточный домашний арест", - говорится в сообщении на сайте полиции.
Отмечается, что по факту конфликта было открыто два уголовных дела: за угрозы в отношении работника правоохранительных органов и посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов. Виновным может грозить пожизненное лишение свободы.
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