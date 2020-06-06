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2020-06-06T09:20
https://ria.ru/20200606/1572554420.html
Власти Алма-Аты назвали митинг в центре города незаконным
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РИА Новости

Власти Алма-Аты назвали митинг в центре города незаконным

09:20 06.06.2020
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© РИА Новости / Анатолий Устиненко / Перейти в фотобанкАлма-Ата
Алма-Ата
© РИА Новости / Анатолий Устиненко
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Алма-Ата. Архивное фото
АЛМА-АТА, 6 июн - РИА Новости. Проходящий в субботу в центре Алма-Аты митинг является незаконным, организаторы не подавали уведомление о его проведении, сообщила в субботу администрация города.
В субботу в столице Казахстана Нур-Султане и Алма-Ате проходят акции протеста. С призывом к своим сторонникам выйти на митинг обращался в социальных сетях лидер признанного в Казахстане экстремистским движения "Демократический выбор Казахстана" (ДВК) Мухтар Аблязов, проживающий во Франции. Глава инициативной группы по созданию Демократической партии Жанболат Мамай также призывал сторонников выйти на мирный митинг в нескольких городах Казахстана. Аблязов и Мамай в Алма-Ате для проведения акции выбрали одно и то же время и место - площадь у памятника Абаю Кунанбаеву, которая находится в центре города.
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"Управление общественного развития Алма-Аты предупреждает, что по состоянию на сегодня в акимат (мэрию) города не поступали уведомления о проведении мирных митингов и собраний. В этой связи митинг, призывы к которому распространяются в социальных сетях, является незаконным", - говорится в распространенном сообщении.
В администрации отметили, что вступивший в субботу в силу закон о порядке организации и проведения мирных собраний предполагает подачу уведомления в городской акимат (мэрию) за 5 дней до дня его проведения. "В соответствии с законодательством уведомление не было подано в акимат (мэрию) Алма-Аты. Требованием закона проведение мирных собраний допускается только в специализированных местах. В этой связи напоминаем, что за организацию и участие в митинге предусмотрена административная и уголовная ответственность в соответствии с законодательством", - заявили в администрации.
В пятницу главный санитарный врач Алма-Аты Жандарбек Бекшин заявил о недопустимости призывов к массовым мероприятиям и митингам из-за коронавируса. Он отметил, что "в условиях продолжающейся эпидемии в городе подвергать опасности жизнь и здоровье людей крайне безответственно". Бекшин предупредил, что, "если подобные сборы приведут к заражению, организаторы митингов понесут предусмотренную законодательством ответственность, вплоть до уголовной".
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С аналогичным предостережением в пятницу к жителям столицы Казахстана обратилась главный санитарный врач Нур-Султана Жанна Пралиева. Она отметила, что "в период пандемии, карантина крайне опасно проводить митинги и сборы, так как риски заражения повышаются в десятки раз". По мнению Пралиевой, "из-за митингующих может заразиться весь город, так как участники могут жить в разных районах города, тем самым инфекцию распространят по всему городу".
Всего в Казахстане, по последним данным, подтверждено более 12,5 тысячи случаев заражения коронавирусной инфекцией, более 6,9 тысячи человек выздоровели, зафиксированы 52 случая с летальным исходом.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Нур-СултанМухтар АблязовАлма-АтаКазахстанВ мире
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