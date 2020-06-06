Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-06-06T09:14
https://ria.ru/20200606/1572554339.html
Источник: президент Египта встретится с Хафтаром и Салехом
https://cdn24.img.ria.ru/images/153076/21/1530762120_0:234:2812:1816_1036x0_80_0_0_e7bf70a287ca4a4aba5e9f1f98140014.jpg
РИА Новости

Источник: президент Египта встретится с Хафтаром и Салехом

09:14 06.06.2020
2080
© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПрезидент Арабской Республики Египет Абдель Фаттах ас-Сиси
Президент Арабской Республики Египет Абдель Фаттах ас-Сиси
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в фотобанк
Президент Арабской Республики Египет Абдель Фаттах ас-Сиси. Архивное фото
БЕНГАЗИ, 6 июн - РИА Новости. Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси проведет в субботу в Каире встречу с командующим Ливийской национальной армией (ЛНР) маршалом Халифой Хафтаром и главой заседающей на востоке Ливии Палаты представителей Акилой Салехом, заявил РИА Новости ливийский дипломатический источник из Палаты.
"Египетский президент Абдель Фаттах ас-Сиси встретится сегодня в субботу в президентском дворце с главой Палаты представителей Ливии Акилой Салехом и командующим Ливийской национальной армией маршалом Халифой Хафтаром. На встрече будут обсуждаться последние политические и военные события в стране", - сообщил источник.
Военные в Ливии
4 июня, 12:28
Эксперт оценил ситуацию в Ливии
После свержения и убийства ливийского лидера Муамара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия во главе с Сарраджем. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией во главе с маршалом Хафтаром, который с апреля 2019 года не прекращает попыток захватить Триполи.
501002
Обсудить 0
Акиля СалехХалифа ХафтарАбдель Фаттах ас-СисиТриполиЛивияЕгипетВ мире
Рекомендуем
Вид на город Сирт, Ливия
Силы ПНС Ливии начали операцию по установлению контроля над Сиртом
Женщина с плакатом в Киеве
Терпение лопнуло: Украина не хочет выполнять требования МВФ
Сергей Шнуров
"Уже переобулся": Валерия заявила, что Шнуров попросил о помощи
Москва
Источник: глава парламента Ливии посетит Москву с официальным визитом
Военнослужащие РФ и Турции патрулируют участок трассы М-4 в зоне деэскалации Идлиб в Сирии
В России ответили на призыв США "убраться" с Ближнего Востока
Красная площадь в Москве
Собянин анонсировал "радикальные решения" по снятию ограничений
Юлия Норкина
Умерла жена телеведущего Андрея Норкина
Сельское кладбище
Троицкая родительская суббота 2020 - что можно и чего нельзя делать
Мужчина в защитной маске гуляет в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького, который вновь открылся для посещений в рамках второго этапа снятия ограничений в Москве
Мясников назвал неожиданную причину заражения коронавирусом
Медицинские маски
ВОЗ изменила рекомендации по ношению масок
Врач в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
В Минздраве рассказали, какие регионы вызывают тревогу из-за COVID-19
Юлия Норкина
СМИ назвали причину смерти Юлии Норкиной
Сливочное масло
В сливочном масле нашли патогенные бактерии
Астронавты Дуглас Херли и Роберт Бенкен (справа) - члены экипажа корабля Crew Dragon перед тем, как отправиться на стартовую площадку для полета на МКС
Американский эксперт сравнил скафандр SpaceX с российским "Соколом"
Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси
Президент Египта рассказал, что предусматривает межливийская инициатива
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
21:34Фрегат "Адмирал Касатонов" завершил морскую часть госиспытаний
21:28Кириенко отметил важность правильного выхода из режима ограничений
21:20В Пермском крае нашли пропавшего три дня назад мальчика
21:15В Воркуте увеличат коечный фонд из-за сложной эпидобстановки
21:11Пушков поспорил с Макфолом из-за беспорядков в США
21:11В Армении выявили первый случай коронавируса среди заключенных
21:09RT выпустил фильм о ситуации с коронавирусом в Дагестане
21:00За сутки от коронавируса выздоровели 120 российских военных
20:49В Пензенской области 52 человека выздоровели от коронавируса
20:47Посол прокомментировал выход США из Договора по открытому небу
20:42Россиянам предрекли "капризное" лето
20:38В Ингушетии восемь человек пострадали в ДТП с двумя автобусами
20:33В Берлине во время акции протеста пострадали полицейские и журналист
20:32США предложили помощь России в ликвидации разлива топлива в Норильске
20:28В Петербурге арестовали мужчину, ранившего студента на Невском проспекте
20:16Российский посол в США уверен в реализации "Северного потока — 2"
20:14Богданов назвал каирскую инициативу основой для серьезного политпроцесса
20:05СМИ предупредили об угрозе сильного землетрясения в Индии
20:03Иммунолог рассказал о неожиданной причине заражения коронавирусом
20:01Российский посол ответил на обвинения в поддержке беспорядков в США
Лента новостейМолния