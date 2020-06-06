Источник: президент Египта встретится с Хафтаром и Салехом

БЕНГАЗИ, 6 июн - РИА Новости. Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси проведет в субботу в Каире встречу с командующим Ливийской национальной армией (ЛНР) маршалом Халифой Хафтаром и главой заседающей на востоке Ливии Палаты представителей Акилой Салехом, заявил РИА Новости ливийский дипломатический источник из Палаты.
"Египетский президент Абдель Фаттах ас-Сиси встретится сегодня в субботу в президентском дворце с главой Палаты представителей Ливии Акилой Салехом и командующим Ливийской национальной армией маршалом Халифой Хафтаром. На встрече будут обсуждаться последние политические и военные события в стране", - сообщил источник.
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После свержения и убийства ливийского лидера Муамара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия во главе с Сарраджем. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией во главе с маршалом Хафтаром, который с апреля 2019 года не прекращает попыток захватить Триполи.