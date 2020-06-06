Источник: президент Египта встретится с Хафтаром и Салехом

"Египетский президент Абдель Фаттах ас-Сиси встретится сегодня в субботу в президентском дворце с главой Палаты представителей Ливии Акилой Салехом и командующим Ливийской национальной армией маршалом Халифой Хафтаром. На встрече будут обсуждаться последние политические и военные события в стране", - сообщил источник.