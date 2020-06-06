В Воронежской области число случаев COVID-19 приблизилось к 2,7 тысячи

"В субботу, 6 июня, официально подтверждено заражение 106 человек в регионе", - говорится в сообщении.

Из шести дней июня в Воронежской области пять раз суточное число заболевших коронавирусом превышало 100. За предыдущие месяцы с начала пандемии в регионе COVID-19 подтверждался более чем у 100 пациентов 28 и 29 мая.