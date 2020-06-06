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Распространение нового коронавируса
2020-06-06T09:10
https://ria.ru/20200606/1572554290.html
В Воронежской области число случаев COVID-19 приблизилось к 2,7 тысячи
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/0c/1571337711_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_b1d521992253fc4ef75ca4ee92b39b59.jpg
РИА Новости

В Воронежской области число случаев COVID-19 приблизилось к 2,7 тысячи

09:10 06.06.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедик выходит из машины скорой помощи
Медик выходит из машины скорой помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Медик выходит из машины скорой помощи. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 6 июн - РИА Новости. Число выявленных заболевших коронавирусом нового типа в Воронежской области за сутки выросло на 106, общее количество составило 2698, сообщает правительство региона.
"В субботу, 6 июня, официально подтверждено заражение 106 человек в регионе", - говорится в сообщении.
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Из шести дней июня в Воронежской области пять раз суточное число заболевших коронавирусом превышало 100. За предыдущие месяцы с начала пандемии в регионе COVID-19 подтверждался более чем у 100 пациентов 28 и 29 мая.
Таким образом, на данный момент в Воронежской области коронавирус подтвержден у 2698 человек.
Скончались 19 пациентов, в том числе трое иностранных граждан. Выздоровели 1624.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 6,5 миллиона случаев заражения, почти 387 тысячи человек скончались.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19ВОЗВоронежская областьОбщество
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