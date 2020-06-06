В Воронежской области число случаев COVID-19 приблизилось к 2,7 тысячи

ВОРОНЕЖ, 6 июн - РИА Новости. Число выявленных заболевших коронавирусом нового типа в Воронежской области за сутки выросло на 106, общее количество составило 2698, сообщает правительство региона.
"В субботу, 6 июня, официально подтверждено заражение 106 человек в регионе", - говорится в сообщении.
Из шести дней июня в Воронежской области пять раз суточное число заболевших коронавирусом превышало 100. За предыдущие месяцы с начала пандемии в регионе COVID-19 подтверждался более чем у 100 пациентов 28 и 29 мая.
Таким образом, на данный момент в Воронежской области коронавирус подтвержден у 2698 человек.
Скончались 19 пациентов, в том числе трое иностранных граждан. Выздоровели 1624.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 6,5 миллиона случаев заражения, почти 387 тысячи человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф