Сербская церковь в Черногории готовится к возобновлению протестов

БЕЛГРАД, 6 июн – РИА Новости. Митрополия Черногорско-Приморская и другие епархии Сербской православной церкви (СПЦ) в Черногории готовятся к возобновлению массовых шествий верующих и переговоров с властями страны в связи со спорным законом о религиозных объединениях, заявили РИА Новости ректор Цетинской семинарии протоиерей-ставрофор Гойко Перович и глава правового совета митрополии протоиерей-ставрофор Велибор Джомич.
Правоохранительные органы Черногории в пятницу опросили восемь священников митрополии Черногорско-Приморской в связи с крестным ходом в городе Бар на праздник святого Йована Владимира вечером в четверг. После опроса духовенства прокуратура сообщила, что не нашла оснований для возбуждения уголовного дела в связи с нарушением запрета на массовые собрания.
Вместе с тем епископа Будимлянско-Никшичского Иоанникия и еще восемь священников СПЦ 19 июня ожидает судебный процесс в связи с крестным ходом в городе Никшич на праздник святого Василия Острожского 12 мая. Из-за их задержания на 72 часа в мае в нескольких городах Черногории прошли массовые акции протеста, при беспорядках пострадали 26 полицейских, были задержаны более 60 граждан.
"Крестный ход в Баре был не протестного характера, а традиционным, в честь святого Йована Владимира. Но митрополия и другие епархии готовятся к скорому возобновлению массовых шествий верующих в стране в знак протеста против спорного закона о свободе вероисповедания и убеждений и правовом положении религиозных общин", - сказал отец Гойко.
"Митрополия также ожидает ответ от властей Черногории по поводу переговоров, чтобы они определили дату их возобновления. Ранее министр юстиции Зоран Пажин сообщил, выступая в парламенте, что переговоры будут продолжены, когда для этого появятся условия", - указал ректор Цетинской семинарии.
Глава правового совета Митрополии Черногорско-Приморской также отметил в разговоре с РИА Новости, что хотя власти Черногории провозгласили еще в мае победу над COVID-19, осталось в силе ограничение на массовые собрания на открытом воздухе, которое, по его мнению, является политической мерой.
"Крестные ходы, несомненно, будут происходить во всех городах Черногории, пока не будет найдено решение проблемы, которая вызвана дискриминационными и антицерковными положениями закона. Еще важнее, что эти шествия в Черногории стали моделью для защиты оказавшихся под угрозой прав церкви и духовной свободы верующих", - подчеркнул протоиерей-ставрофор Велибор Джомич и потребовал возобновления диалога с властями.