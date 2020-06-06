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2020-06-06T09:04
https://ria.ru/20200606/1572554151.html
Сербская церковь в Черногории готовится к возобновлению протестов
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РИА Новости

Сербская церковь в Черногории готовится к возобновлению протестов

09:04 06.06.2020
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CC BY 2.0 / cat_collector / Serbian Orthodox church of St. NicholasЦерковь Святого Николая в городе Котор, Черногория
Церковь Святого Николая в городе Котор, Черногория
CC BY 2.0 / cat_collector / Serbian Orthodox church of St. Nicholas
Церковь Святого Николая в городе Котор, Черногория. Архивное фото
БЕЛГРАД, 6 июн – РИА Новости. Митрополия Черногорско-Приморская и другие епархии Сербской православной церкви (СПЦ) в Черногории готовятся к возобновлению массовых шествий верующих и переговоров с властями страны в связи со спорным законом о религиозных объединениях, заявили РИА Новости ректор Цетинской семинарии протоиерей-ставрофор Гойко Перович и глава правового совета митрополии протоиерей-ставрофор Велибор Джомич.
Правоохранительные органы Черногории в пятницу опросили восемь священников митрополии Черногорско-Приморской в связи с крестным ходом в городе Бар на праздник святого Йована Владимира вечером в четверг. После опроса духовенства прокуратура сообщила, что не нашла оснований для возбуждения уголовного дела в связи с нарушением запрета на массовые собрания.
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Вместе с тем епископа Будимлянско-Никшичского Иоанникия и еще восемь священников СПЦ 19 июня ожидает судебный процесс в связи с крестным ходом в городе Никшич на праздник святого Василия Острожского 12 мая. Из-за их задержания на 72 часа в мае в нескольких городах Черногории прошли массовые акции протеста, при беспорядках пострадали 26 полицейских, были задержаны более 60 граждан.
"Крестный ход в Баре был не протестного характера, а традиционным, в честь святого Йована Владимира. Но митрополия и другие епархии готовятся к скорому возобновлению массовых шествий верующих в стране в знак протеста против спорного закона о свободе вероисповедания и убеждений и правовом положении религиозных общин", - сказал отец Гойко.
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"Митрополия также ожидает ответ от властей Черногории по поводу переговоров, чтобы они определили дату их возобновления. Ранее министр юстиции Зоран Пажин сообщил, выступая в парламенте, что переговоры будут продолжены, когда для этого появятся условия", - указал ректор Цетинской семинарии.
Глава правового совета Митрополии Черногорско-Приморской также отметил в разговоре с РИА Новости, что хотя власти Черногории провозгласили еще в мае победу над COVID-19, осталось в силе ограничение на массовые собрания на открытом воздухе, которое, по его мнению, является политической мерой.
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"Крестные ходы, несомненно, будут происходить во всех городах Черногории, пока не будет найдено решение проблемы, которая вызвана дискриминационными и антицерковными положениями закона. Еще важнее, что эти шествия в Черногории стали моделью для защиты оказавшихся под угрозой прав церкви и духовной свободы верующих", - подчеркнул протоиерей-ставрофор Велибор Джомич и потребовал возобновления диалога с властями.
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