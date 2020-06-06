Сербская церковь в Черногории готовится к возобновлению протестов

БЕЛГРАД, 6 июн – РИА Новости. Митрополия Черногорско-Приморская и другие епархии Митрополия Черногорско-Приморская и другие епархии Сербской православной церкви (СПЦ) Черногории готовятся к возобновлению массовых шествий верующих и переговоров с властями страны в связи со спорным законом о религиозных объединениях, заявили РИА Новости ректор Цетинской семинарии протоиерей-ставрофор Гойко Перович и глава правового совета митрополии протоиерей-ставрофор Велибор Джомич.

Правоохранительные органы Черногории в пятницу опросили восемь священников митрополии Черногорско-Приморской в связи с крестным ходом в городе Бар на праздник святого Йована Владимира вечером в четверг. После опроса духовенства прокуратура сообщила, что не нашла оснований для возбуждения уголовного дела в связи с нарушением запрета на массовые собрания.

Вместе с тем епископа Будимлянско-Никшичского Иоанникия и еще восемь священников СПЦ 19 июня ожидает судебный процесс в связи с крестным ходом в городе Никшич на праздник святого Василия Острожского 12 мая. Из-за их задержания на 72 часа в мае в нескольких городах Черногории прошли массовые акции протеста, при беспорядках пострадали 26 полицейских, были задержаны более 60 граждан.

"Крестный ход в Баре был не протестного характера, а традиционным, в честь святого Йована Владимира. Но митрополия и другие епархии готовятся к скорому возобновлению массовых шествий верующих в стране в знак протеста против спорного закона о свободе вероисповедания и убеждений и правовом положении религиозных общин", - сказал отец Гойко.

"Митрополия также ожидает ответ от властей Черногории по поводу переговоров, чтобы они определили дату их возобновления. Ранее министр юстиции Зоран Пажин сообщил, выступая в парламенте, что переговоры будут продолжены, когда для этого появятся условия", - указал ректор Цетинской семинарии.

Глава правового совета Митрополии Черногорско-Приморской также отметил в разговоре с РИА Новости, что хотя власти Черногории провозгласили еще в мае победу над COVID-19, осталось в силе ограничение на массовые собрания на открытом воздухе, которое, по его мнению, является политической мерой.