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2020-06-06T07:50
https://ria.ru/20200606/1572553141.html
Украинские силовики заявили о 12 обстрелах своих позиций в Донбассе
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РИА Новости

Украинские силовики заявили о 12 обстрелах своих позиций в Донбассе

07:50 06.06.2020
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© AP Photo / Sergei ChuzavkovУкраинские военные в Донецкой области
Украинские военные в Донецкой области
© AP Photo / Sergei Chuzavkov
Украинские военные в Донецкой области. Архивное фото
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Украинские силовики заявили в пятницу, что зафиксировали 12 обстрелов своих позиций в Донбассе за минувшие сутки.
Как говорится в сообщении пресс-центра штаба операции Объединенных сил Украины, опубликованном в Facebook, ополченцы за сутки "12 раз нарушили режим прекращения огня".
"За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет", - добавляется в сообщении.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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Ситуация в ДНР и ЛНРСитуация на УкраинеЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныУкраинаВ мире
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