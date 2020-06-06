В Кузбассе за сутки выявили 36 случаев COVID-19

"Еще у тридцати шести пациентов подтвердился диагноз "коронавирусная инфекция". Двадцать девять пациентов с подтвержденным диагнозом были выписаны... Итого в инфекционных больницах Кузбасса четыреста двадцать девять больных коронавирусом", – написал глава региона в своем Telegram-канале.