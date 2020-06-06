В Кузбассе за сутки выявили 36 случаев COVID-19

КЕМЕРОВО, 6 июн - РИА Новости. В Кузбассе за сутки выявлены 36 случаев коронавирусной инфекции, следует из сообщения губернатора региона Сергея Цивилева.
"Еще у тридцати шести пациентов подтвердился диагноз "коронавирусная инфекция". Двадцать девять пациентов с подтвержденным диагнозом были выписаны... Итого в инфекционных больницах Кузбасса четыреста двадцать девять больных коронавирусом", – написал глава региона в своем Telegram-канале.
Как уточнили РИА Новости в региональном Роспотребнадзоре, десять новых случаев выявлено в Кемерово, по девять – в Новокузнецке и Междуреченске, три – в Белово, два – в Гурьевском районе, по одному – в Юрге, Кемеровском и Новокузнецком районах.
Среди новых выздоровевших тринадцать жителей Новокузнецка, четыре – из Кемерово, по трое – из Осинников и Белово, по двое – из Междуреченска и Прокопьевска, по одному – из Анжеро-Судженска и Юрги.
По данным на субботу, в Кузбассе выявлен 721 случай заражения коронавирусом. Семь человек скончались, 285 выздоровели. В медицинских стационарах, обсерваторах и на домашней изоляции находятся 10 170 человека.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.