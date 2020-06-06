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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-06-06T07:43
https://ria.ru/20200606/1572553055.html
В Кузбассе за сутки выявили 36 случаев COVID-19
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/05/1572529915_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_d4b5eb554d58dc8a02496016dcba9acf.jpg
РИА Новости

В Кузбассе за сутки выявили 36 случаев COVID-19

07:43 06.06.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрачи в госпитале COVID-19
Врачи в госпитале COVID-19
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Врачи в госпитале COVID-19. Архивное фото
КЕМЕРОВО, 6 июн - РИА Новости. В Кузбассе за сутки выявлены 36 случаев коронавирусной инфекции, следует из сообщения губернатора региона Сергея Цивилева.

"Еще у тридцати шести пациентов подтвердился диагноз "коронавирусная инфекция". Двадцать девять пациентов с подтвержденным диагнозом были выписаны... Итого в инфекционных больницах Кузбасса четыреста двадцать девять больных коронавирусом", – написал глава региона в своем Telegram-канале.

Как уточнили РИА Новости в региональном Роспотребнадзоре, десять новых случаев выявлено в Кемерово, по девять – в Новокузнецке и Междуреченске, три – в Белово, два – в Гурьевском районе, по одному – в Юрге, Кемеровском и Новокузнецком районах.
Среди новых выздоровевших тринадцать жителей Новокузнецка, четыре – из Кемерово, по трое – из Осинников и Белово, по двое – из Междуреченска и Прокопьевска, по одному – из Анжеро-Судженска и Юрги.
По данным на субботу, в Кузбассе выявлен 721 случай заражения коронавирусом. Семь человек скончались, 285 выздоровели. В медицинских стационарах, обсерваторах и на домашней изоляции находятся 10 170 человека.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Сергей ЦивилевФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)ЮргаНовокузнецкКемеровская областьАнжеро-СудженскОбщество
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