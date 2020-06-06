Макрон и Си Цзиньпин обсудили коронавирус, Африку и климат

Отмечается, что лидеры двух стран "обсудили реализацию приоритетов и будущие этапы глобального амбициозного стратегического партнерства, объединяющего две страны". "Перед лицом растущей напряженности в мире президент республики выразил свою решительность по формированию сильного международного ответа на пандемию вокруг трех приоритетов, в многосторонних рамках и на основе совместно выработанных правил", - отмечает администрация Макрона.

"По климату и биоразнообразию президент республики подчеркнул связь между вопросами здравоохранения, защиты окружающей среды и развития и заявил о своем желании продолжать в грядущие месяцы строить с Китаем конкретную повестку, которая бы отвечала вопросам, в частности COP15 по биоразнообразию и COP26 по климату", - говорится в документе.