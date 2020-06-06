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Распространение нового коронавируса
2020-06-06T06:14
https://ria.ru/20200606/1572552586.html
Макрон и Си Цзиньпин обсудили коронавирус, Африку и климат
https://cdn25.img.ria.ru/images/156219/70/1562197019_0:0:2453:1379_1036x0_80_0_0_538d5d2763a81efe874ad9d5b01a9ad0.jpg
РИА Новости

Макрон и Си Цзиньпин обсудили коронавирус, Африку и климат

06:14 06.06.2020
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© РИА Новости / Алексей НикольскийПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон
© РИА Новости / Алексей Никольский
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
ПАРИЖ, 6 июн - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон и председатель КНР Си Цзиньпин провели телефонные переговоры, обсудив ситуацию с коронавирусом, а также поддержку Африки и вопросы климата.
"Президент республики сегодня провел телефонные переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. Главы государств обсудили развитие пандемии (коронавируса) в двух странах и во всем мире и вновь выразили признательность за взаимные жесты солидарности между Францией и Китаем по медицинскому оборудованию для противостояния пандемии", - говорится в коммюнике Елисейского дворца.
Отмечается, что лидеры двух стран "обсудили реализацию приоритетов и будущие этапы глобального амбициозного стратегического партнерства, объединяющего две страны". "Перед лицом растущей напряженности в мире президент республики выразил свою решительность по формированию сильного международного ответа на пандемию вокруг трех приоритетов, в многосторонних рамках и на основе совместно выработанных правил", - отмечает администрация Макрона.
В вопросе здравоохранения французский лидер указал на абсолютный приоритет коллективного подхода в борьбе с пандемией, который был бы прозрачен и основан на научной объективности. "В этой связи он подчеркнул центральную и важнейшую роль ВОЗ, а также важность инициативы ACT-A по диагностике, лечению, вакцине и поддержке систем здравоохранения.... Он также напомнил о важном этапе - Всемирной ассамблее здравоохранения, которая должна позволить нам извлечь уроки из пандемии и улучшить реагирование на мировые ЧС в области здравоохранения", - заявляют в Елисейском дворце.
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По вопросу Африки Макрон отметил важность моратория на выплату долга бедными странами, который был принят G20, а также необходимость как можно скорее обеспечить ему конкретное международное толкование для выработки следующих этапов в рамках солидарности с африканским континентом.
"По климату и биоразнообразию президент республики подчеркнул связь между вопросами здравоохранения, защиты окружающей среды и развития и заявил о своем желании продолжать в грядущие месяцы строить с Китаем конкретную повестку, которая бы отвечала вопросам, в частности COP15 по биоразнообразию и COP26 по климату", - говорится в документе.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Эммануэль МакронСи ЦзиньпинБольшая двадцаткаФранцияАфрикаКитайВ мире
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