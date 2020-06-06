В Южной Корее за сутки выявили 51 случай COVID-19

СЕУЛ, 6 июн – РИА Новости. Южная Корея зарегистрировала 51 новый случай коронавирусной инфекции COVID-19 за сутки, общее число заболевших выросло до 11 719, выздоровели 10 531, сообщила организация Центров по контролю и профилактике заболеваний (KCDC) при министерстве здравоохранения страны.

С начала мая в Южной Корее все новые локальные кластеры COVID-19 вызывают периодические скачки ежедневного числа зараженных. 28 мая суточный прирост больных достиг 79 человек, а в последнюю неделю держится в коридоре 30-50.

По данным KCDC на 00.00 субботы (18.00 пятницы мск), 43 из новых случаев имеют локальное происхождение, восемь завезены из-за границы. Географически 23 случая зафиксированы в Сеуле , восемь - в провинции Кёнгидо , 11 - в Инчхоне , остальные - по всей стране. Пять зараженных выявили на карантинном досмотре.

Число случаев COVID-19, связанных с распространением в начале мая коронавируса в ночных клубах и барах популярного района Сеула Итхэвон, составляет 272. Не менее 124 человек заразились в результате распространения вируса на складе компании Coupang в городе Пучхон в провинции Кёнгидо, где плохо соблюдали меры профилактики. Еще 76 человек заразились в ходе небольших религиозных собраний.

За прошедшие сутки из больниц выписаны 25 человек, общее число выздоровевших выросло до 10 531, что составляет 89,9%. Число жертв не увеличилось и составляет 273. Всего Южная Корея проверила на коронавирус уже более миллиона человек.

Более 5,2 тысячи человек среди всех зараженных связаны с сектой "Синчхончжи". По меньшей мере 1288 случаев завезли из-за границы, из них 87,3% - южнокорейские граждане. На карантинном досмотре еще при въезде в страну выявили 545 зараженных.