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Россияне в мае начали активно покупать одежду и украшения
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РИА Новости

Россияне в мае начали активно покупать одежду и украшения

05:47 06.06.2020 (обновлено: 15:44 06.06.2020)
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© РИА Новости / Анна СкудаеваПродажа ювелирных украшений
Продажа ювелирных украшений
© РИА Новости / Анна Скудаева
Продажа ювелирных украшений. Архивное фото
МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Россияне в мае начали активно покупать одежду и украшения: по сравнению с апрелем их продажи подскочили более чем на 20%, говорится в исследовании крупнейшего в России оператора фискальных данных "Платформа ОФД", имеющемся в распоряжении РИА Новости.
Эксперты взяли майские данные о продажах, поступающие с более чем 900 тысяч касс со всей России, и сравнили полученные результаты с данными за апрель.

"Средний чек при покупке одежды составил 2400 рублей, это на 30% меньше, чем в апреле. Объем продаж вырос на 21%. Средний чек при покупке ювелирных изделий составил 7010 рублей, что на 5% меньше, чем в апреле. Объем продаж увеличился на 25%", — выяснили аналитики.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. Из-за этого в апреле для россиян действовал режим самоизоляции. В мае большинство регионов начало смягчать ограничения, направленные на сдерживание распространения коронавируса.
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