Россияне в мае начали активно покупать одежду и украшения

"Средний чек при покупке одежды составил 2400 рублей, это на 30% меньше, чем в апреле. Объем продаж вырос на 21%. Средний чек при покупке ювелирных изделий составил 7010 рублей, что на 5% меньше, чем в апреле. Объем продаж увеличился на 25%", — выяснили аналитики.