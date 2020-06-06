На Кубани и Кавказе летом ожидается сход селей из-за сильных осадков

"Согласно данным Росгидромета, в Краснодарском крае и на Северном Кавказе возможно выпадение точечных, но интенсивных дождевых осадков, что может повлечь сходы селевых потоков", - сообщили РИА Новости в ВНИИ ГОЧС в ответ на соответствующий запрос.

Ранее сообщалось, что в условиях дефицита воды, вызванного небольшим количеством снега, водохранилища и ГЭС на маловодных реках РФ могут перейти на режим экономного расходования. Кроме того, из-за теплой и малоснежной зимы сильная засуха может грозить Нижегородской, Астраханской и Волгоградской областям. А во Владимирской, Рязанской, Московской, Тверской и Нижегородской областях возможно возникновение торфяных пожаров.