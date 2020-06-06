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2020-06-06T04:51
https://ria.ru/20200606/1572551745.html
На Кубани и Кавказе летом ожидается сход селей из-за сильных осадков
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РИА Новости

На Кубани и Кавказе летом ожидается сход селей из-за сильных осадков

04:51 06.06.2020
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© Фото : предоставлено ГУ МЧС РФ по Кабардино-Балкарской РеспубликеСход селя в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии
Сход селя в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии
© Фото : предоставлено ГУ МЧС РФ по Кабардино-Балкарской Республике
Сход селя в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии. Архивное фото
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Специалисты Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС) прогнозируют летом этого года сход селевых потоков в Краснодарском крае и Северном Кавказе из-за ожидаемых сильных дождей.
"Согласно данным Росгидромета, в Краснодарском крае и на Северном Кавказе возможно выпадение точечных, но интенсивных дождевых осадков, что может повлечь сходы селевых потоков", - сообщили РИА Новости в ВНИИ ГОЧС в ответ на соответствующий запрос.
Ранее сообщалось, что в условиях дефицита воды, вызванного небольшим количеством снега, водохранилища и ГЭС на маловодных реках РФ могут перейти на режим экономного расходования. Кроме того, из-за теплой и малоснежной зимы сильная засуха может грозить Нижегородской, Астраханской и Волгоградской областям. А во Владимирской, Рязанской, Московской, Тверской и Нижегородской областях возможно возникновение торфяных пожаров.
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