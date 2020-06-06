В Казахстане произошло землетрясение магнитудой 6,2

АЛМА-АТА, 6 июн — РИА Новости. В Алма-Атинской области Казахстана произошло землетрясение магнитудой 6,2. Подземные толчки ощутили жители областного центра Талдыкоргана и крупнейшего города страны Алма-Аты, сообщений о жертвах и разрушениях не поступало, сообщила пресс-служба регионального департамента по ЧС.
По данным ведомства, подземные толчки зафиксированы в 06:10 местного времени (03:10 мск).
"Эпицентр землетрясения расположен в 244 километрах на северо-восток от города Алматы, в горной местности, на территории Ескельдинского района. Энергетический класс землетрясения 12.2. Магнитуда MPV 6.2", — говорится в сообщении.
Глубина залегания очага — 25 километров. Подземные толчки ощущались в Талдыкоргане силой четыре балла по шкале МSК-64, в Алма-Ате — силой около двух баллов.
Департамент по ЧС Алматинской области оповестил местные исполнительные органы, департамент полиции, прокуратуру, Казселезащиту и другие организации для уточнения обстановки.