Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-06-06T11:25
https://ria.ru/20200606/1572551538.html
В Казахстане произошло землетрясение магнитудой 6,2
https://cdn21.img.ria.ru/images/103048/86/1030488682_0:114:2000:1239_1036x0_80_0_0_fe366b43a467352f80fc406743885a47.jpg
РИА Новости

В Казахстане произошло землетрясение магнитудой 6,2

04:28 06.06.2020 (обновлено: 11:25 06.06.2020)
30509
© AP Photo / Robert SorboСейсмограф фиксирует колебания почвы. Архивное фото
Сейсмограф фиксирует колебания почвы. Архивное фото
© AP Photo / Robert Sorbo
Сейсмограф фиксирует колебания почвы. Архивное фото
АЛМА-АТА, 6 июн — РИА Новости. В Алма-Атинской области Казахстана произошло землетрясение магнитудой 6,2. Подземные толчки ощутили жители областного центра Талдыкоргана и крупнейшего города страны Алма-Аты, сообщений о жертвах и разрушениях не поступало, сообщила пресс-служба регионального департамента по ЧС.
По данным ведомства, подземные толчки зафиксированы в 06:10 местного времени (03:10 мск).

"Эпицентр землетрясения расположен в 244 километрах на северо-восток от города Алматы, в горной местности, на территории Ескельдинского района. Энергетический класс землетрясения 12.2. Магнитуда MPV 6.2", — говорится в сообщении.

Глубина залегания очага — 25 километров. Подземные толчки ощущались в Талдыкоргане силой четыре балла по шкале МSК-64, в Алма-Ате — силой около двух баллов.
Департамент по ЧС Алматинской области оповестил местные исполнительные органы, департамент полиции, прокуратуру, Казселезащиту и другие организации для уточнения обстановки.
Сейсмограф. Архивное фото
3 июня, 19:34
У берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,7
151361848
Обсудить 4
ТалдыкорганАлматинская областьКазахстанВ мире
Рекомендуем
Женщина с плакатом в Киеве
Терпение лопнуло: Украина не хочет выполнять требования МВФ
Сергей Шнуров
"Уже переобулся": Валерия заявила, что Шнуров попросил о помощи
Красная площадь в Москве
Собянин анонсировал "радикальные решения" по снятию ограничений
Юлия Норкина
Умерла жена телеведущего Андрея Норкина
Мужчина в защитной маске гуляет в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького, который вновь открылся для посещений в рамках второго этапа снятия ограничений в Москве
Мясников назвал неожиданную причину заражения коронавирусом
Сельское кладбище
Троицкая родительская суббота 2020 - что можно и чего нельзя делать
Врач в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
В Минздраве рассказали, какие регионы вызывают тревогу из-за COVID-19
Медицинские маски
ВОЗ изменила рекомендации по ношению масок
Сливочное масло
В сливочном масле нашли патогенные бактерии
Юлия Норкина
СМИ назвали причину смерти Юлии Норкиной
Инспектор ДПС во время проверки цифровых пропусков у водителей
В России хотят изменить правила медосвидетельствования для водителей
Офицеры полиции Баффало толкнули мужчину во время акции протеста
В Баффало все полицейские ушли из спецподразделения в знак протеста
Дипломат, заведующий кафедрой международных отношений и дипломатии Московского гуманитарного университета Николай Платошкин
Против Николая Платошкина возбудили уголовное дело
Празднование Троицы в городах России
Духов день 2020 - что это за праздник и когда отмечается в этом году
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве
МИД прокомментировал высылку российских дипломатов из Чехии
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
21:34Фрегат "Адмирал Касатонов" завершил морскую часть госиспытаний
21:28Кириенко отметил важность правильного выхода из ограничений
21:20В Пермском крае нашли пропавшего три дня назад мальчика
21:15В Воркуте увеличат коечный фонд из-за сложной эпидобстановки
21:11Пушков поспорил с Макфолом из-за беспорядков в США
21:11В Армении выявили первый случай коронавируса среди заключенных
21:09RT выпустил фильм о ситуации с коронавирусом в Дагестане
21:00За сутки от коронавируса выздоровели 120 российских военных
20:49В Пензенской области 52 человека выздоровели от коронавируса
20:47Посол прокомментировал выход США из Договора по открытому небу
20:42Россиянам предрекли "капризное" лето
20:38В Ингушетии восемь человек пострадали в ДТП с двумя автобусами
20:33В Берлине во время акции протеста пострадали полицейские и журналист
20:32США предложили помощь России в ликвидации разлива топлива в Норильске
20:28В Петербурге арестовали мужчину, ранившего студента на Невском проспекте
20:16Российский посол в США уверен в реализации "Северного потока — 2"
20:14Богданов назвал каирскую инициативу основой для серьезного политпроцесса
20:05СМИ предупредили об угрозе сильного землетрясения в Индии
20:03Иммунолог рассказал о неожиданной причине заражения коронавирусом
20:01Российский посол ответил на обвинения в поддержке беспорядков в США
Лента новостейМолния