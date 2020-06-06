В США правозащитники заинтересовались атакой на журналиста РИА Новости

ВАШИНГТОН, 6 июн — РИА Новости. Американская правозащитная организация "Комитет защиты журналистов" (CPJ) заинтересовалась нападением полиции на корреспондента РИА Новости в Миннеаполисе. Об этом сообщил сам корреспондент Михаил Тургиев.
"Сегодня со мной связалась представитель организации. Они видели, что я рассказывал о случившемся в интервью одному из российских телеканалов, и позвонили задать дополнительные вопросы, чтобы задокументировать инцидент", — сказал он.
В тот же день руководство организации обратилось к губернаторам штатов, мэрам городов и шефам полиции с требованием прекратить нападения на журналистов. По их словам, количество инцидентов по всей стране носит беспрецедентный характер. Всего на рассмотрении находится более 280 случаев.
Михаил Тургиев подвергся нападению полиции 31 мая, когда освещал протесты в Миннеаполисе. Ему брызнули в лицо перечным спреем, хотя он предъявил журналистское удостоверение и представился как работник прессы. Точно так же полицейские обошлись с работавшей рядом группой американского телеканала VICE.
На следующий день, 1 июня, пострадала продюсер Sputnik Николь Руссел, освещавшая протесты у Белого дома в Вашингтоне. Несмотря на то что она несколько раз повторила, что представляет прессу, и показала висевшую у нее на шее пресс-карту, полицейские выстрелили в нее резиновыми пулями.
Волна протестов и беспорядков прокатилась по городам США после гибели в Миннеаполисе от рук полиции афроамериканца Джорджа Флойда. На видео, запечатлевшем его задержание, видно, что полицейские повалили Флойда на землю, а один из них навалился коленом ему на шею. Флойд кричал, что не может дышать, а затем потерял сознание. Он умер в реанимации. Полицейских, задержавших Флойда, уже уволили. Того, который навалился коленом на шею задержанному, обвиняют в убийстве, трех его коллег — в пособничестве убийству.