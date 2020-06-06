В США правозащитники заинтересовались атакой на журналиста РИА Новости

"Сегодня со мной связалась представитель организации. Они видели, что я рассказывал о случившемся в интервью одному из российских телеканалов, и позвонили задать дополнительные вопросы, чтобы задокументировать инцидент", — сказал он.

В тот же день руководство организации обратилось к губернаторам штатов, мэрам городов и шефам полиции с требованием прекратить нападения на журналистов. По их словам, количество инцидентов по всей стране носит беспрецедентный характер. Всего на рассмотрении находится более 280 случаев.