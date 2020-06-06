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Распространение нового коронавируса
2020-06-06T04:15
https://ria.ru/20200606/1572551396.html
Ученые нашли недорогой препарат, способный помочь при лечении COVID-19
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/08/1569728460_0:171:3031:1876_1036x0_80_0_0_aae45d5a45615ef44413af5f12355395.jpg
РИА Новости

Ученые нашли недорогой препарат, способный помочь при лечении COVID-19

04:15 06.06.2020
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© РИА Новости / Евгений БиятовЕмкость с антигеном с меткой в лаборатории в технопарке "Сколково"
Емкость с антигеном с меткой в лаборатории в технопарке Сколково
© РИА Новости / Евгений Биятов
МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Прием недорогого препарата фамотидина может влиять на улучшение результатов лечения пациентов с COVID-19, которым не требуется госпитализация. К такому выводу пришла группа ученых, чье исследование опубликовано в журнале Gut.
Его участниками стали десять пациентов с коронавирусной инфекцией, которые принимали фамотидин во время болезни. Этот препарат используется против изжоги. Специалисты оценивали тяжесть пяти основных признаков заболевания: кашель, одышку, усталость, головную боль, потерю вкуса и обоняния.
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Подчеркивается, что чаще всего пациенты принимали дозу 80 миллиграмм препарата три раза в день в среднем в течение 11 дней (диапазон: 5–21 день).

"Фамотидин хорошо переносился", — говорится в исследовании.

Все десять пациентов сообщили, что после начала приема фамотидина их самочувствие стало улучшаться. Суммарная оценка симптомов значительно улучшилась в течение первых 24 часов.
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При этом исследователи обратили внимание, что подтвердить эффективность приема фамотидина не представляется возможным из-за недостаточности имеющихся данных.
Ранее президент Института медицинских исследований имени Файнштейна доктор Кевин Трейси рассказал о начале клинических испытаний фамотидина для лечения пациентов с коронавирусом. Он добавил, что если препарат работает, то его можно будет использовать повсеместно, так как он "универсальный, недорогой и его много".
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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