Ученые нашли недорогой препарат, способный помочь при лечении COVID-19

Его участниками стали десять пациентов с коронавирусной инфекцией, которые принимали фамотидин во время болезни. Этот препарат используется против изжоги. Специалисты оценивали тяжесть пяти основных признаков заболевания: кашель, одышку, усталость, головную боль, потерю вкуса и обоняния.
Подчеркивается, что чаще всего пациенты принимали дозу 80 миллиграмм препарата три раза в день в среднем в течение 11 дней (диапазон: 5–21 день).
"Фамотидин хорошо переносился", — говорится в исследовании.
Все десять пациентов сообщили, что после начала приема фамотидина их самочувствие стало улучшаться. Суммарная оценка симптомов значительно улучшилась в течение первых 24 часов.
При этом исследователи обратили внимание, что подтвердить эффективность приема фамотидина не представляется возможным из-за недостаточности имеющихся данных.
Ранее президент Института медицинских исследований имени Файнштейна доктор Кевин Трейси рассказал о начале клинических испытаний фамотидина для лечения пациентов с коронавирусом. Он добавил, что если препарат работает, то его можно будет использовать повсеместно, так как он "универсальный, недорогой и его много".
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