Ученые нашли недорогой препарат, способный помочь при лечении COVID-19

Емкость с антигеном с меткой в лаборатории в технопарке "Сколково"

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Прием недорогого препарата фамотидина может влиять на улучшение результатов лечения пациентов с Прием недорогого препарата фамотидина может влиять на улучшение результатов лечения пациентов с COVID-19 , которым не требуется госпитализация. К такому выводу пришла группа ученых, чье исследование опубликовано в журнале Gut

Его участниками стали десять пациентов с коронавирусной инфекцией, которые принимали фамотидин во время болезни. Этот препарат используется против изжоги. Специалисты оценивали тяжесть пяти основных признаков заболевания: кашель, одышку, усталость, головную боль, потерю вкуса и обоняния.

Подчеркивается, что чаще всего пациенты принимали дозу 80 миллиграмм препарата три раза в день в среднем в течение 11 дней (диапазон: 5–21 день).

"Фамотидин хорошо переносился", — говорится в исследовании.

Все десять пациентов сообщили, что после начала приема фамотидина их самочувствие стало улучшаться. Суммарная оценка симптомов значительно улучшилась в течение первых 24 часов.

При этом исследователи обратили внимание, что подтвердить эффективность приема фамотидина не представляется возможным из-за недостаточности имеющихся данных.

Ранее президент Института медицинских исследований имени Файнштейна доктор Кевин Трейси рассказал о начале клинических испытаний фамотидина для лечения пациентов с коронавирусом. Он добавил, что если препарат работает, то его можно будет использовать повсеместно, так как он "универсальный, недорогой и его много".