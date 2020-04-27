В США оценили эффективность препарата от изжоги при лечении COVID-19

"В истории медицины есть много примеров, когда лекарство, предназначенное для одной цели, могло подействовать и на другое заболевание. Люди надеются. Нам нужно провести это клиническое испытание", - заявил президент Института медицинских исследований им. Файнштейна доктор Кевин Трейси.

Он добавил, что, если фамотидин работает, его можно будет использовать повсеместно, так как он "универсальный, недорогой и его много". По словам Трейси, предварительные испытания фамотидина могут появиться в ближайшие несколько недель.