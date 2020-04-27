В США оценили эффективность препарата от изжоги при лечении COVID-19

МОСКВА, 27 апр – РИА Новости. Врачи в Нью-Йорке начали клинические испытания препарата против изжоги фамотидина для лечения пациентов с новым типом коронавируса, пишет журнал Science.
"В истории медицины есть много примеров, когда лекарство, предназначенное для одной цели, могло подействовать и на другое заболевание. Люди надеются. Нам нужно провести это клиническое испытание", - заявил президент Института медицинских исследований им. Файнштейна доктор Кевин Трейси.
Он добавил, что, если фамотидин работает, его можно будет использовать повсеместно, так как он "универсальный, недорогой и его много". По словам Трейси, предварительные испытания фамотидина могут появиться в ближайшие несколько недель.
В ходе кинических испытаний препарат вводится пациентам внутривенно, его доза примерно в девять раз превышает ту дозу, которую необходимо принимать для лечения изжоги. На сегодняшний день лекарство испытывается на 187 пациентах, их число планируется увеличить до 1200.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,8 миллиона случаев заражения, свыше 193 тысяч человек скончались.
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