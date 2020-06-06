В Мексике число заболевших COVID-19 превысило 110 тысяч человек

"Общее число случаев COVID-19 с начала эпидемии превысило 110 тысяч и составляет 110 026, из них менее пятой части проявили симптомы в последние 14 дней и являются активными случаями", - сказал он на пресс-конференции, трансляция которой ведется в Twitter ведомства.