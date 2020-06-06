В Мексике число заболевших COVID-19 превысило 110 тысяч человек

МЕХИКО, 6 июн - РИА Новости. Число выявленных случаев новой коронавирусной инфекции в Мексике превысило 110 тысяч, за сутки 645 человек скончались, сообщил директор эпидемиологии минздрава страны Хосе Луис Аломиа.
"Общее число случаев COVID-19 с начала эпидемии превысило 110 тысяч и составляет 110 026, из них менее пятой части проявили симптомы в последние 14 дней и являются активными случаями", - сказал он на пресс-конференции, трансляция которой ведется в Twitter ведомства.
За минувшие сутки подтверждены 4346 новых заражений, количество умерших пациентов с подтвержденным коронавирусом выросло на 645, до 13 170.
В июне в Мексике стартовал новый этап санитарных мер против коронавируса. Система регионального светофора из четырех фаз в зависимости от эпидемиологической обстановки регулирует возобновление всех видов деятельности.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 6,5 миллиона случаев заражения, свыше 387 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.