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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-06-06T04:00
https://ria.ru/20200606/1572551363.html
В Мексике число заболевших COVID-19 превысило 110 тысяч человек
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/0e/1571445184_0:210:3072:1938_1036x0_80_0_0_0a58f1fd9a8c950116f82807f9302a0b.jpg
РИА Новости

В Мексике число заболевших COVID-19 превысило 110 тысяч человек

04:00 06.06.2020
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© Guillermo AriasПодготовка к захоронению умерших от COVID-19 на муниципальном кладбище в Тихуане, штат Нижняя Калифорния, Мексика
Подготовка к захоронению умерших от COVID-19 на муниципальном кладбище в Тихуане, штат Нижняя Калифорния, Мексика
© Guillermo Arias
Подготовка к захоронению умерших от COVID-19 на муниципальном кладбище в Тихуане, штат Нижняя Калифорния, Мексика
МЕХИКО, 6 июн - РИА Новости. Число выявленных случаев новой коронавирусной инфекции в Мексике превысило 110 тысяч, за сутки 645 человек скончались, сообщил директор эпидемиологии минздрава страны Хосе Луис Аломиа.
"Общее число случаев COVID-19 с начала эпидемии превысило 110 тысяч и составляет 110 026, из них менее пятой части проявили симптомы в последние 14 дней и являются активными случаями", - сказал он на пресс-конференции, трансляция которой ведется в Twitter ведомства.
За минувшие сутки подтверждены 4346 новых заражений, количество умерших пациентов с подтвержденным коронавирусом выросло на 645, до 13 170.
Болеют в настоящий момент 19 015 человек, наибольшее число - в городе Мехико (4300) и штате Мехико (2442). Власти изучают 48 822 подозрительных случая заболеваний и 1134 летальных.
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В июне в Мексике стартовал новый этап санитарных мер против коронавируса. Система регионального светофора из четырех фаз в зависимости от эпидемиологической обстановки регулирует возобновление всех видов деятельности.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 6,5 миллиона случаев заражения, свыше 387 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Мехико (штат)Мехико (город)МексикаВ мире
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